Για παραλήρημα του Τραμπ που απειλεί να διαπράξει εγκλήματα πολέμου μιλούν οι Δημοκρατικοί, αντισταθείτε στην τρέλα του λέει πρώην σύμμαχός του
Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social «ανοίξτε τα γ… Στενά» ανήμερα του Πάσχα των Καθολικών και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

Δεν υπήρξε πασχαλινή ανάπαυλα για τον Ντόναλντ Τραμπ και την ακραία ρητορική του: ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε σήμερα ένα ιδιαίτερα προσβλητικό και υβριστικό κείμενο, απευθυνόμενος στο Ιράν, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο μεταξύ των Δημοκρατικών αλλά και σε συντηρητικό ακροατήριο.

«Ανοίξτε τα γ… Στενά (του Ορμούζ), τρελοί, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση — ΘΑ ΔΕΙΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ», έγραψε. Αν και ο Τραμπ δεν συνηθίζει να χρησιμοποιεί διπλωματική γλώσσα στον καθημερινό του λόγο, το μήνυμά του στην πλατφόρμα του, την Truth Social, έκανε πολλούς να απορήσουν, ιδιαίτερα καθώς σήμερα οι Καθολικοί γιορτάζουν το Πάσχα.

«Καλό Πάσχα, Αμερική. Ενώ εσείς πηγαίνετε στην εκκλησία για να γιορτάσετε με τους φίλους και την οικογένειά σας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παραληρεί σαν τρελός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», τόνισε ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

«Απειλεί να διαπράξει πιθανά εγκλήματα πολέμου και να αποξενώσει τους συμμάχους μας. Έτσι είναι αυτός, αλλά αυτό δεν αντιπροσωπεύει το ποιοι είμαστε. Η χώρα μας αξίζει πολύ καλύτερα», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.


«Επίδειξη ισχύος»

Για τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Κρις Μέρφι, η στάση του προέδρου είναι «εντελώς και ολοκληρωτικά παρανοϊκή». Ο Μέρφι, που εκλέγεται στο Κονέκτικατ και έχει ταχθεί κατά του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε: «Αν ήμουν στην κυβέρνηση Τραμπ, θα περνούσα το Πάσχα τηλεφωνώντας σε συνταγματολόγους σχετικά με την 25η Τροπολογία», η οποία προβλέπει τη μεταβίβαση της εξουσίας εάν ο πρόεδρος κριθεί ανίκανος να κυβερνήσει, ιδίως σε περίπτωση ασθένειας.

Ο επίσης Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν υπενθύμισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ αναρτά τέτοιου είδους μηνύματα, ούτε ο μόνος στην κυβέρνησή του που κάνει κάτι τέτοιο.

«Τους βομβαρδίζουμε για να τους "στείλουμε πίσω στη λίθινη εποχή", τους βρίζουμε, ο υπουργός (Άμυνας) Χέγκσεθ λέει: "θάνατος χωρίς έλεος, θα αγνοήσουμε τους ηλίθιους κανόνες εμπλοκής". Όλο αυτό είναι ενοχλητικό και παιδαριώδες, και πρόκειται για ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν επίδειξη ισχύος. Αυτό που παρατηρούμε στην πραγματικότητα από την κυβέρνηση σε αυτόν τον πόλεμο είναι η απουσία σχεδίου και η έλλειψη λογικής», δήλωσε ο γερουσιαστής της Βιρτζίνια σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.


«Σταματήστε να αγιοποιείτε τον πρόεδρο»

Οι Δημοκρατικοί δεν ήταν οι μόνοι που άσκησαν δριμεία κριτική στον Τραμπ. Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο και κάποτε ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ, που όμως τους τελευταίους μήνες έχει εξελιχθεί σε σφοδρή αντίπαλό του, επέκρινε έντονα τις δηλώσεις του προέδρου.

«Το πρωί του Πάσχα, ο πρόεδρος Τραμπ ανήρτησε αυτό. Όλοι όσοι αυτοαποκαλούνται χριστιανοί στην κυβέρνησή του θα έπρεπε να γονατίσουν, να ζητήσουν συγχώρεση από τον Θεό, να σταματήσουν να λατρεύουν τον πρόεδρο και να σταθούν απέναντι στην τρέλα του Τραμπ», δήλωσε η υπερσυντηρητική Γκριν σε ανάρτησή της.

«Ο πρόεδρος δεν είναι χριστιανός, και τα λόγια και οι πράξεις του δεν πρέπει να υποστηρίζονται από χριστιανούς», πρόσθεσε η Γκριν, η οποία αντιτίθεται στις στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ στο εξωτερικό.

Κάποιοι άλλοι πάντως πανηγύρισαν για το μήνυμα του Τραμπ, όπως η Λόρα Λούμερ, μια συντηρητική influencer που αυτοαποκαλείται «υπερήφανη ισλαμοφοβική» και συνομιλεί τακτικά με τον πρόεδρο.

«Γι' αυτό ψήφισα», έγραψε με ικανοποίηση στο X, προτρέποντας να «βομβαρδιστούν οι τζιχαντιστές για να επιστρέψουν στη λίθινη εποχή, εκεί όπου βρίσκεται μόνιμα η νοοτροπία τους».

«Ο Τραμπ είπε ότι πρόκειται να βομβαρδίσει τις υποδομές τους στο Ιράν και μετά είπε: "Δόξα στον Αλλάχ". Την ημέρα του Πάσχα. Τέλειο. Απλά τέλειο», πρόσθεσε η ίδια.
Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

