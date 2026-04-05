Πλησιάζει τη Σελήνη το Orion, όλα ΟΚ εκτός της... τουαλέτας: Πώς αντιμετωπίζουν η NASA και οι 4 αστροναύτες το μόνο πρόβλημα της αποστολής



Μια «όαση» μέσα σε «ένα τεράστιο κενό»

As communities gather this weekend, @AstroVicGlover reflects on the shared spaceship we all call home: Earth. pic.twitter.com/GpwdeovpCR — NASA (@NASA) April 5, 2026

Μια πρώτη ματιά στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης: «Ήταν εντυπωσιακό»

History in the making



In this new image from our @NASAArtemis II crew, you can see Orientale basin on the right edge of the lunar disk. This mission marks the first time the entire basin has been seen with human eyes. pic.twitter.com/iqjod6gqgz — NASA (@NASA) April 5, 2026

Οι δοκιμές



Πώς τρώνε

Don't worry: space has mac and cheese.



Food aboard Orion must be easy to prepare and consume in microgravity, minimize crumbs, and remain safe and stable throughout the mission. The crew provided input well before the meals were packed for the test flight. pic.twitter.com/FLDaK9owYq — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 5, 2026

The Orion spacecraft has a couple of backseat drivers. pic.twitter.com/1mhoKe8ZNL — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 5, 2026

«Μπορούμε να κάνουμε πολλά εκπληκτικά πράγματα στο διάστημα αυτή τη στιγμή, αλλά η εξασφάλιση αυτής της δυνατότητας είναι κάτι στο οποίο σίγουρα πρέπει να εργαστούμε», δήλωσε ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Αϊζάκμαν.Ο Βίκτορ Γκλόβερ, πιλότος της αποστολής, είπε ότι η θέα της Γης από την απεραντοσύνη του διαστήματος τον κάνει να εκτιμά πόσο ξεχωριστός είναι ο πλανήτης μας. «Είστε ξεχωριστοί μέσα σε όλο αυτό το κενό», είπε στους θεατές κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης. «Να θυμάστε πού βρισκόμαστε, ποιοι είμαστε και ότι είμαστε όλοι το ίδιο πράγμα – και ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε μαζί αυτό», πρόσθεσε.Το πλήρωμα της αποστολής είδε για πρώτη φορά την αθέατη πλευρά της Σελήνης, σύμφωνα με την Κριστίνα Κοχ. «Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό», είπε.Η αθέατη πλευρά της Σελήνης (σκοτεινή πλευρά) είναι πάντα στραμμένη μακριά από τη Γη και πιστεύεται ότι ακόμη και τα πληρώματα των αποστολών «Απόλλων» στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 δεν είχαν την ευκαιρία να τη δουν ολόκληρη λόγω των συνθηκών φωτισμού.Περιγράφοντας τη θέα η Κοχ είπε: «Τα πιο σκοτεινά μέρη απλά δεν βρίσκονται ακριβώς στη σωστή θέση. Κάτι μέσα σου αισθάνεται ότι δεν είναι η Σελήνη που έχω συνηθίσει να βλέπω. Και όντως, λάβαμε τις πληροφορίες στόχευσης της Σελήνης, τις συγκρίναμε και είπαμε: ναι, αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά. Είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί».Η NASA δημοσίευσε μια φωτογραφία που τράβηξε το πλήρωμα, στην οποία φαίνεται η λεκάνη Orientale της Σελήνης – ένας κρατήρας με πολλαπλούς δακτυλίους, πλάτους περίπου 929 χιλιομέτρων, που σχηματίστηκε από πρόσκρουση αστεροειδούς. Ανέφερε ότι ήταν «η πρώτη φορά που ολόκληρη η λεκάνη παρατηρήθηκε με ανθρώπινα μάτια».Το πλήρωμα θα δει περισσότερες περιοχές που δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ πριν κατά τη διάρκεια της ιστορικής πτήσης τους τη Δευτέρα. Ο επικεφαλής της αποστολής Ριντ Γουάιζμαν δήλωσε ότι η ευκαιρία να δει κανείς ταυτόχρονα τη Γη και τη Σελήνη είναι «πραγματικά συγκλονιστική».«Η Γη βρίσκεται σχεδόν σε πλήρη έκλειψη. Η Σελήνη βρίσκεται σχεδόν σε πλήρη ημέρα, και ο μόνος τρόπος για να έχεις αυτή τη θέα είναι να βρίσκεσαι στο μέσο μεταξύ των δύο», είπε.Στο πρόγραμμα των αστροναυτών για την πέμπτη ημέρα είναι η δοκιμή της πορτοκαλί διαστημικής στολής «Orion Crew Survival System» (OCSS) που προστατεύει τα μέλη της αποστολής κατά την έξοδο από τη Γη, στην είσοδο αλλά και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στην Artemis II οι στολές είναι νέες και έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στον αστροναύτη συνθήκες για να αναπνέει αποβάλλοντας το διοξείδιο του άνθρακα για έξι ώρες.Πρακτικά οι τέσσερις του πληρώματος καλούνται να εξασκηθούν στο να τις φορέσουν γρήγορα και να τις πιέσουν αλλά και στην εγκατάσταση των καθισμάτων ενώ φορούν τη στολή, καθώς επίσης και στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τρώνε και να πίνουν φορώντας την OCSS. Ταυτόχρονα θα γίνει και η τελική διόρθωση τροχιάς εξόδου. Πρόκειται για την τελευταία προσαρμογή του Orion πριν τη μεγάλη πτήση κοντά στη Σελήνη τη Δευτέρα.Όσο για το πώς τρώνε οι αστροναύτες, το φαγητό καταναλώνεται από μικρά πλαστικά ή μεταλλικά σακουλάκια και το μεγαλύτερο μέρος του χρειάζεται ενυδάτωση για να γίνει βρώσιμο. Ωστόσο, κάθε αστροναύτης έχει επιλέξει τη δική του συλλογή από αγαπημένα γεύματα, όπως γαρίδες και μακαρόνια με τυρί. Η Κριστίνα Κοχ έκανε μια επίδειξη:Νωρίτερα, οι αστροναύτες δοκίμασαν τα συστήματα χειρισμού του Orion για να διαπιστώσουν πώς ανταποκρίνεται. Αν και έχει σχεδιαστεί για αυτόνομη πτήση, ο σκοπός της δοκιμής είναι να διασφαλιστεί ότι μπορεί να χειριστεί χειροκίνητα, αν χρειαστεί.