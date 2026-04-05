Διαψεύδει ο Πλακιάς την Κωνσταντοπούλου ότι αστυνομικοί άσκησαν βία στον Ρούτσι στη δίκη για τα Τέμπη: Ήμουν εκεί, μη λες ψέματα!
Απάντηση στην ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία δημοσιοποίησε βίντεο καταγγέλλοντας άσκηση βίας από αστυνομικούς σε βάρος του Πάνου Ρούτσι, έδωσε ο Νίκος Πλακιάς, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ούτε λεκτική ούτε σωματική βία, αλλά μόνο απώθηση μέσα σε κλίμα έντασης.

Ο Πλακιάς τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με το περιστατικό που κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία δημοσίευσε βίντεο υποστηρίζοντας ότι στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών αστυνομικοί άσκησαν βία κατά του Πάνου Ρούτσι και τον εμπόδισαν να προσεγγίσει τη συνήγορό του.

Με ανάρτησή του, ο Πλακιάς αμφισβήτησε τον ισχυρισμό περί άσκησης βίας, σημειώνοντας ότι ο ίδιος βρισκόταν στο σημείο μαζί με δεκάδες συγγενείς και είχε άμεση εικόνα των γεγονότων. Όπως ανέφερε, στο βίντεο φαίνονται αστυνομικοί με σηκωμένα τα χέρια, γεγονός που –κατά την άποψή του– δεν συνάδει με την περιγραφή περί βίαιης συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξαν σπρωξίματα και απώθηση λόγω της έντασης που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή, ωστόσο δεν υπήρξε λεκτική ή σωματική βία σε βάρος του Πάνου Ρούτσι, ούτε από τον ίδιο προς τους αστυνομικούς. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Ρούτσι δεν ισχυρίστηκε ότι χτυπήθηκε, αλλά φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία εξαιτίας της πίεσης και της έντασης της στιγμής.

Ο Πλακιάς κάλεσε όσους τοποθετούνται δημόσια για το περιστατικό να αποφεύγουν, όπως ανέφερε, ανακριβείς περιγραφές, υπογραμμίζοντας ότι η ένταση που επικράτησε δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως άσκηση βίας.

Αναλυτικά το σχόλιο του κ. Πλακιά στην ανάρτηση της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«Δεν βλέπεις τους αστυνομικούς που σηκώνουν τα χέρια; Εγώ ήμουν εκεί ακριβώς όπως και δεκάδες συγγενείς και το είδαμε και εσύ δείχνεις με μια κάμερα από τα δέκα μέτρα; Μην λέτε ψέματα δεν θα σας βγει σε καλό. Δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον του Ρουτσι ούτε του Ρουτσι εναντίον των αστυνομικών. Σπρωξίματα ναι και απώθηση ναι όχι βία !!! Οπως κα ο Ρουτσι σε καμία περίπτωση δεν έκανε ψέματα ότι χτυπήθηκε ή ένιωσε αδιαθεσία. Απο την ένταση και την πίεση της ημέρας εκείνη την στιγμή πραγματικά ένιωσε αδιαθεσία.



Τι υποστηρίζει η Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έγραψε σε ανάρτησή της:

«Στο βίντεο αστυνομικοί ασκούν βία στον Πάνο Ρούτσι, τον εμποδίζουν να με προσεγγίσει, εμένα τη συνήγορό του, και τον απωθούν. Ελπίζω τώρα όσοι κυβερνητικοί είπαν ότι «είναι ψέματα» να ζητήσουν συγνώμη. Τα υπόλοιπα στην κρίση σας, ως προς τη συντεταγμένη επιχείρηση να σπιλωθούν γονείς και εγώ ως συνήγορος και να δηλητηριαστούν οι σχέσεις συγγενών-συνηγόρων. Εμείς δεν λέμε ψέματα.

Θέλουμε την αλήθεια και παλεύουμε για αυτή, με αυτοδιακινδύνευση. Το γεγονός αυτό που βλέπετε στο βίντεο έγινε μπροστά στα μάτια των Προέδρων της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στους οποίους ζήτησα μετ´επιτάσεως να καταγγείλουν την αστυνομική βία που ασκήθηκε και αρνήθηκαν να το κάνουν. Επίσης άφησαν κάποιους για μέρες να λένε ότι «είναι ψέματα» κι ότι ο Πάνος Ρούτσι δεν υπέστη βία. Μολονότι εγώ το κατήγγειλα στο ακροατήριο και μολονότι διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με αυξημένη πίεση και ταχυκαρδία.

Ο Πάνος Ρούτσι είναι γονιός και είμαι η συνήγορός του. Και θα τον προστατεύσω απέναντι στη βία. Και φυσικά θα καταγγείλω τη βία που υπέστη, όπως έκανα στο ακροατήριο και καταγράφηκε στα πρακτικά της δίκης. Και αν αυτή τη «συμπεριφορά μου», να υπερασπίζομαι ανθρώπους και να καταγγέλλω παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου, την καταγγέλλουν κάποιοι Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων, θα πρέπει να απολογηθούν στο σώμα των συναδέλφων για όσα επιτρέπουν και για όσα ηθελημένα παρασιωπούν. Αυτές τις συνθήκες τις περιγράφουν ως… «βελτιωμένες, που επέτρεψαν την πρόοδο της δίκης».
Έτσι θα προοδεύσει λοιπόν η δίκη;

Με βία στους συγγενείς, αστυνομοκρατία στην αίθουσα, αποκλεισμό του κοινού και των ΜΜΕ, λήψη στοιχείων από συγγενείς πριν την είσοδο στην αίθουσα, βία κατά συνηγόρων και παρεμπόδιση επικοινωνίας των συνηγόρων με τους εντολείς τους;
Τι σας έταξε και τι σας έδωσε, κύριοι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων ο Φλωρίδης στη συνάντηση της 26 Μαρτίου, για να ποδοπατάτε έτσι τις κατακτήσεις του Κράτους Δικαίου και του Δικηγορικού σώματος;».

Το σχόλιο Αδωνι Γεωργιάδη

Το θέμα σχολίασε και ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης στα social media σημειώνοντας: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβασε αυτό το βίντεο από μακριά και λέει ψευδώς ότι οι αστυνομικοί άσκησαν βία κατά του κ. Πάνου Ρούτσι. Πατάω να δω το βίντεο και βλέπω τον αστυνομικό να σηκώνει τα χέρια του ψηλά ακριβώς για να μην μπορεί να κατηγορηθεί ότι έσπρωξε τον κ. Ρούτσι (έχουν εκπαιδευθεί πλέον και αποφεύγουν όλες τις κακοτοπιές της). Και αυτό που σκέφθηκα εγώ βλέποντας το βίντεο, το γράφει από κάτω ο Νίκος Πλακιάς».

