Κοϊτά: Συγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού για τον τρόπο που πανηγύρισα στο τέλος του αγώνα
Ο Μαυριτανός επιθετικός, σκόρερ του μοναδικού τέρματος στη νίκη της ΑΕΚ, αναφέρθηκε στη μεγάλη νίκη της ομάδας του και απολογήθηκε δημόσια για τον έντονο πανηγυρισμό του
Η ΑΕΚ χτύπησε μόλις στο 5ο λεπτό του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά να είναι ο χρυσός σκόρερ που έφερε την ομάδα του στο +5 και στις δηλώσεις που έκανε μετά το ματς τόνισε:
Για την τακτική προσήλωση των παικτών και τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού: «Θεωρώ που παρόλο που ήταν δυο δύσκολες εβδομάδες. Το μυστικό ήταν ότι ήμασταν συγκεντρωμένοι. Ακολουθήσαμε το πλάνο. Θέλαμε να κάνουμε μία καλή αρχή στα πλέι οφ. Τα καταφέραμε. Τώρα έχουμε μία κρίσιμη εβδομάδα με το ματς με την Ράγιο Βαγιεκάνο».
Για το τι σκέφτεται μετά το +5 της ΑΕΚ: «Το σίγουρο είναι ότι θα χαρούμε τη νίκη. Θα το γιορτάσουμε, αλλά στη συνέχεια θα είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Οι πέντε βαθμοί δεν είναι τίποτα, αν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Θα δούμε το ματς με τον ΠΑΟΚ και θα κοιτάξουμε στο τέλος το αποτέλεσμα».
Για το αν φέτος νιώθει πιο σημαντικός στην ΑΕΚ: «Ναι, νιώθω πάρα πολύ καλά. νιώθω εμπιστοσύνη από τον προπονητή και τους συμπαίκτες μου. Όταν νιώθει ένας παίκτης αυτή την εμπιστοσύνη αποδίδει καλύτερα. Ειμαι χαρούμενος που βοήθησα.
Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για τον τρόπο που πανηγύρισα στο τέλος. Να ζητήσω συγγνώμη όπως πανηγύρισα. Υπήρχε αδρεναλίνη».
