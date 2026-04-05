Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου πριν από 12 χρόνια, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια φέρεται πως τότε ήταν 15 ετών και είχε ερμηνεύσει το «Μπιρ Αλλάχ» αλλά και το παραδοσιακό τραγούδι «Η Έλλη»
Την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση είχε κάνει η Ρία Ελληνίδου τον Ιούνιο του 2014, στην εκπομπή «Στην υγεία μας ρε παιδιά».
Η τραγουδίστρια η οποία έγινε viral με το τραγούδι της με τίτλο «Κάτι ξέρεις» που κυκλοφόρησε το 2025, είχε βρεθεί για πρώτη φορά στην τηλεόραση πριν από 12 χρόνια. Τότε φέρεται πως ήταν 15 ετών και είχε ερμηνεύσει το «Μπιρ Αλλάχ», σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλειάδη, καθώς και το παραδοσιακό τραγούδι «Η Έλλη».
Δείτε βίντεο
Η Ρία Ελληνίδου είχε εμφανιστεί με ένα στενό μαύρο παντελόνι και ένα φαρδύ μπορντό πουκάμισο, με μπούκλες στα μαλλιά.
Όπως έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της, το τραγούδι μπήκε στη ζωή της από πολύ μικρή ηλικία, ωστόσο ξεκινήσε να τραγουδάει επίσημα όταν ήταν 18 ετών, σε νυχτερινά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Τα τραγούδια που επέλεγε ήταν κυρίως λαϊκά, ρεμπέτικα, και σμυρναίικα.
