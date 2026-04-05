Συγκινεί η Λίνα Σακκά για τον φίλο της που έφυγε από τη ζωή: Ήσουν ο πρώτος σημαντικός άνθρωπος της ενήλικης ζωής μου
Ζήσαμε μαζί ένα θαύμα, έγραψε η ηθοποιός στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της στο Facebook
Μία συγκινητική εξομολόγηση έκανε η Λίνα Σακκά για τον φίλο της που έφυγε από τη ζωή, επισημαίνοντας πως ήταν ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ενήλικης ζωής της και πως μαζί έζησαν ένα θαύμα.
Η ηθοποιός μίλησε για την απώλεια του καλού της φίλου Andrew Banner μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook το Σάββατο 4 Απριλίου, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους στο παρελθόν έζησαν μαζί μία ιδιαίτερη εμπειρία στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ.
Η Λίνα Σακκά έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Andrew Banner για ποιο ταξίδι κίνησες να πας. Τόσο νωρίς, τόσο βιαστικός για την αντίπερα όχθη. Πάντα ήσουν σίγουρος ότι υπάρχει κάτι ανώτερο και έσπευσες να το συναντήσεις. Κάποτε ζήσαμε μαζί ένα θαύμα, στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ αν δεν ήσουν μαζί μου τότε θα νόμιζα ότι ήμουν τρελή. Ήσουν, είσαι και θα είσαι για πάντα ο πρώτος και μοναδικά σημαντικός άνθρωπος της ενήλικης ζωής μου. Ξέρεις εσύ. Καλή μας αντάμωση».
