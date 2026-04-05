Συγκινεί η Λίνα Σακκά για τον φίλο της που έφυγε από τη ζωή: Ήσουν ο πρώτος σημαντικός άνθρωπος της ενήλικης ζωής μου
Ζήσαμε μαζί ένα θαύμα, έγραψε η ηθοποιός στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της στο Facebook

Μία συγκινητική εξομολόγηση έκανε η Λίνα Σακκά για τον φίλο της που έφυγε από τη ζωή, επισημαίνοντας πως ήταν ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ενήλικης ζωής της και πως μαζί έζησαν ένα θαύμα.

Η ηθοποιός μίλησε για την απώλεια του καλού της φίλου Andrew Banner μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook το Σάββατο 4 Απριλίου, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους στο παρελθόν έζησαν μαζί μία ιδιαίτερη εμπειρία στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ.

Η Λίνα Σακκά έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Andrew Banner για ποιο ταξίδι κίνησες να πας. Τόσο νωρίς, τόσο βιαστικός για την αντίπερα όχθη. Πάντα ήσουν σίγουρος ότι υπάρχει κάτι ανώτερο και έσπευσες να το συναντήσεις. Κάποτε ζήσαμε μαζί ένα θαύμα, στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ αν δεν ήσουν μαζί μου τότε θα νόμιζα ότι ήμουν τρελή. Ήσουν, είσαι και θα είσαι για πάντα ο πρώτος και μοναδικά σημαντικός άνθρωπος της ενήλικης ζωής μου. Ξέρεις εσύ. Καλή μας αντάμωση».

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

