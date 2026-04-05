Αλέκος Zαζόπουλος: Στη φύση ο άντρας κάνει παιδί με τη γυναίκα, τα γονέας Α και Β τα βλέπω λίγο κάπως
Πρέπει να υπάρχει ο μπαμπάς και η μαμά, σημείωσε ο τραγουδιστής
Για την τεκνοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια μίλησε ο Αλέκος Ζαζόπουλος, σημειώνοντας πως τα «γονέας Α και Β» του φαίνονται «κάπως», καθώς, όπως υποστηρίζει, η φύση ορίζει πως ο άντρας κάνει παιδί με τη γυναίκα.
Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το Σάββατο 4 Απριλίου ο τραγουδιστής δήλωσε πως μπορεί τα λεγόμενά του να παρεξηγηθούν, ωστόσο ανέφερε πως αυτή είναι η δική του γνώμη, σημειώνοντας πως δεν είναι αντίθετος με τα σύμφωνα συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών. Παράλληλα, μίλησε και για την πίστη του, εξηγώντας πως αισθάνεται πάντα κοντά του τον Θεό.
Ο Αλέκος Ζαζόπουλος σχολίασε για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγαριά: «Αυτό που θα πω τώρα θα ακουστεί κάπως και μπορεί κάποιοι να το εκμεταλλευτούν και να βγουν να πουν τα δικά τους. Στη φύση, ο άντρας κάνει παιδί με τη γυναίκα. Αυτό ξέρω εγώ. Οπότε, πρέπει να υπάρχει ο μπαμπάς και η μαμά. Τώρα, τα γονέας Α και γονέας Β, τα βλέπω λίγο κάπως».
Και έπειτα πρόσθεσε: «Θες να είσαι μαζί με τον άνθρωπό σου αυτόν που διάλεξες να είσαι; Μαγκιά σου, χαρά σου, κάν’ το. Τώρα υπάρχουν και τα σύμφωνα συμβίωσης, που εξασφαλίζεις τον σύντροφό σου, τη συντρόφό σου. Οπότε μέχρι εκεί είμαστε καλά».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής επισήμανε πως δεν πηγαίνει συχνά στην εκκλησία, αλλά πιστεύει πολύ στον Θεό: «Δεν είμαι κοντά στην εκκλησία με το να πάω να εκκλησιάζομαι κάθε εβδομάδα. Θεωρώ ότι ο Θεός είναι κοντά μας. Όταν τον επικαλείσαι, είναι δίπλα σου. Όποτε τον χρειάστηκα ήταν είναι δίπλα μου. Μας το λέγαν και στο κατηχητικό "Θα έρθον στιγμές που θα σε κοροϊδεύουνε γιατί λες ότι είσαι Χριστιανός, ότι πιστεύεις στο Θεό και στον Χριστό και στην Παναγία". Το ζούμε», δήλωσε.
