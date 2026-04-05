Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Ένταση στο φινάλε με Ταρέμι και Ρότα
Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Ένταση στο φινάλε με Ταρέμι και Ρότα
Άναψαν τα αίματα με το σφύριγμα της λήξης με πρωταγωνιστές τους Ταρέμι και Ρότα
Το διακύβευμα του ντέρμπι ήταν κάτι παραπάνω από... τεράστιο και τα νεύρα αναμενόμενα τεντωμένα.
Πριν αρχίσει το Β' ημίχρονο προέκυψε η πρώτη εστία έντασης με την ΑΕΚ να καθυστερεί να εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο και να έχουμε τη λογομαχία του Ντάρκο Κοβάσεβιτς (τεχνικός διευθυντής) με τον τιμ μάνατζερ της Ένωσης Δημήτρη Ναλιτζή, με τη φωτιά να σβήνει γρήγορα.
Στο φινάλε του ματς όμως, που ακολούθησε την ακύρωση του γκολ του Γιαζίτζι, προέκυψε μια νέα με πρωταγωνιστές τους Ταρέμι, Ρότα.
Άγνωστο γιατί ο Ιρανός ήταν εκνευρισμένος με τον αμυντικό της ΑΕK με την ένταση να χτυπάει κόκκινο για δύο, τρία λεπτά πριν παρέμβουν οι ψυχραιμότεροι και οδηγηθούν όλοι στα αποδυτήρια.
Πριν αρχίσει το Β' ημίχρονο προέκυψε η πρώτη εστία έντασης με την ΑΕΚ να καθυστερεί να εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο και να έχουμε τη λογομαχία του Ντάρκο Κοβάσεβιτς (τεχνικός διευθυντής) με τον τιμ μάνατζερ της Ένωσης Δημήτρη Ναλιτζή, με τη φωτιά να σβήνει γρήγορα.
Στο φινάλε του ματς όμως, που ακολούθησε την ακύρωση του γκολ του Γιαζίτζι, προέκυψε μια νέα με πρωταγωνιστές τους Ταρέμι, Ρότα.
Άγνωστο γιατί ο Ιρανός ήταν εκνευρισμένος με τον αμυντικό της ΑΕK με την ένταση να χτυπάει κόκκινο για δύο, τρία λεπτά πριν παρέμβουν οι ψυχραιμότεροι και οδηγηθούν όλοι στα αποδυτήρια.
