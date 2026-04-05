Η Τζίτζι Χαντίντ απάντησε για την αναφορά του ονόματός της στα αρχεία Επστάιν: Με αρρωσταίνει
Είναι φρικτό να διαβάζεις κάποιον που δεν έχεις γνωρίσει ποτέ να μιλάει έτσι για σένα, είπε το μοντέλο
Της απάντησή της έδωσε η Τζίτζι Χαντίντ μετά την αναφορά του ονόματός της στα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν, δηλώνοντας ότι η όλη υπόθεση την αρρωσταίνει.
Το 30χρονο μοντέλο, όπως και η αδελφή της Μπέλα Χαντίντ, φέρεται να αναφέρθηκαν σε ανταλλαγή email το 2015 που περιλαμβάνεται στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Με αφορμή ένα σχόλιο που δέχτηκε στο Instagram, όπως αναφέρει η Daily Mail, η Τζίτζι Χαντίντ χαρακτήρισε τον Τζέφρι Έπσταιν «αποκρουστικό άνθρωπο», τονίζοντας πως δεν είχε καμία απολύτως σχέση μαζί του.
«Είναι φρικτό να διαβάζεις κάποιον που δεν έχεις γνωρίσει ποτέ να μιλάει έτσι για σένα, ειδικά σε αυτό το πλαίσιο», ανέφερε, εξηγώντας ότι αρχικά δεν ήθελε να τοποθετηθεί για να μην επισκιάσει τις μαρτυρίες των πραγματικών θυμάτων.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η πορεία της στον χώρο της μόδας βασίστηκε αποκλειστικά στη δουλειά της και όχι σε προνόμια ή παρεμβάσεις, σημειώνοντας ότι υπέγραψε με πρακτορείο το 2012 και από τότε εργάζεται αδιάκοπα. «Το να αναφέρεται το όνομά μου σε αυτά τα αρχεία είναι ενοχλητικό και θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Δεν είχα ποτέ καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο», υπογράμμισε.
Η Τζίτζι Χαντίντ κατέληξε λέγοντας ότι, παρά το προνομιούχο περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, οι γονείς της της δίδαξαν την αξία της σκληρής δουλειάς, την οποία θεωρεί καθοριστική για την επιτυχία της.
Τι αναφέρεται στα αρχεία Επστάιν για τις αδερφές Χαντίντ
Ο Τζέφρι Επστάιν φέρεται πως συζητούσε για την καριέρα των αδελφών Χαντίντ στον χώρο του μόντελινγκ, σύμφωνα με ένα από τα e-mail που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με τον καταδικασμένο για παιδοφιλία χρηματιστή να αφήνει υπονοούμενα για την πορεία τους στις πασαρέλες.
Ο διάλογος που έγινε στις 3 Δεκεμβρίου 2015, ξεκινά με ένα άγνωστο πρόσωπο που εικάζεται ότι μπορεί να ήταν κάποιο άλλο άτομο που σχετίζεται με τον χώρο του μόντελινγκ, να ρωτά τον Επστάιν: «Πώς έγιναν μοντέλα οι Χαντίντ και έβγαλαν τόσα χρήματα; Δεν το καταλαβαίνω».
«Γνωρίζεις», απαντά ο Επστάιν ο οποίος, στη συνέχεια διαψεύδει τον ισχυρισμό του προσώπου με το οποίο ανταλλάσσει ηλεκτρονικά μηνύματα ότι «ο πατέρας τους πλήρωσε το πρακτορείο μοντέλων».
Στο επόμενο e-mail ο/η συνομιλητής του Επστάιν του γράφει «υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια που κάνουν τσι@@@α», με τον καταδικασμένο παιδόφιλο να απαντά «συμφωνώ».
Όταν ερωτάται για τις αδερφές Χαντίντ «Αν μπορούν να το κάνουν αυτές, γιατί όχι εγώ;», ο Τζέφρι Επστάιν καταλήγει: «Γιατί αυτές ακολουθούν τις οδηγίες, είναι τόσο απλό».
Δείτε τον διάλογο
Gigi Hadid breaks silence on her appearance in the Epstein files: 'Disgusting' https://t.co/zw3zLyzCE8— Daily Mail (@DailyMail) April 5, 2026
