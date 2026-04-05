Ο χλιδάτος βίος της ανιψιάς του Σουλεϊμανί και της κόρης της στο Λος Άντζελες: Από τα επώνυμα ρούχα, τα κοσμήματα και τα ταξίδια... στα πρόθυρα της απέλασης
Ο χλιδάτος βίος της ανιψιάς του Σουλεϊμανί και της κόρης της στο Λος Άντζελες: Από τα επώνυμα ρούχα, τα κοσμήματα και τα ταξίδια... στα πρόθυρα της απέλασης

Η 47χρονη Αφσάρ κατηγορείται ότι προωθούσε προπαγανδιστικό υλικό υπέρ της Τεχεράνης - Μαζί με την κόρη της, την 25χρονη Σαρινασάδατ, βρίσκονταν στις ΗΠΑ με καθεστώς «πράσινης κάρτας» - Από το περιβάλλον του Σουλεϊμανί, ωστόσο, λένε ότι οι δύο γυναίκες... δεν έχουν σχέση με την οικογένεια

Οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν χθες στη σύλληψη της Χαμιντέ Σουλεϊμανί Αφσάρ, ανιψιάς του δολοφονημένου Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, καθώς και της κόρης της, Σαρινασάδατ Χοσεϊνί, ανακαλώντας τις άδειες μόνιμης παραμονής τους στις ΗΠΑ, λόγω των φερόμενων δεσμών τους με το ιρανικό καθεστώς.

Η 47χρονη Αφσάρ κατηγορείται ότι, ενώ ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, προωθούσε προπαγανδιστικό υλικό υπέρ της Τεχεράνης και εξυμνούσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη Μέση Ανατολή.

Σε επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με την οποία επιβεβαιώθηκαν οι συλλήψεις, αναφέρεται ότι «κατά τη διάρκεια της παραμονής της στις Ηνωμένες Πολιτείες, προωθούσε την προπαγάνδα του ιρανικού καθεστώτος, εξυμνούσε επιθέσεις κατά Αμερικανών στρατιωτών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, επαινούσε τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, κατήγγειλε τις ΗΠΑ ως τον "Μεγάλο Σατανά" και εξέφραζε αταλάντευτη υποστήριξη προς τους Φρουρούς της Επανάστασης, που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση».

Η Αφσάρ μπήκε στις ΗΠΑ το 2015 με τουριστική βίζα, έλαβε άσυλο το 2019 και απέκτησε άδεια μόνιμης παραμονής το 2021, επί κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, πραγματοποίησε τουλάχιστον τέσσερα ταξίδια στο Ιράν μετά την απόκτηση της «πράσινης κάρτας».

Η κόρη της, 25 ετών, εισήλθε στις ΗΠΑ επίσης το 2015 με φοιτητική βίζα και απέκτησε άδεια μόνιμης παραμονής το 2023. Οι αμερικανικές αρχές έκριναν ότι και οι δύο αποτελούσαν ζήτημα εθνικής ασφάλειας, λόγω της σχέσης τους με την ιρανική ηγεσία.

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρθηκε στον πολυτελή τρόπο ζωής της Αφσάρ στο Λος Άντζελες, τον οποίο φέρεται να προέβαλε συστηματικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν διαγραφούν οι σχετικοί λογαριασμοί. Φωτογραφίες που είχαν δημοσιευθεί στο Διαδίκτυο εμφάνιζαν την ίδια να επιδεικνύει ακριβά αυτοκίνητα, επώνυμα ρούχα και κοσμήματα, καθώς και στιγμιότυπα από ταξίδια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, η Αφσάρ διέμενε σε κατοικία στην περιοχή Τουχούνγκα, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια του κέντρου του Λος Άντζελες. Η κόρη της φέρεται να συνελήφθη από πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE).

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, η κόρη του Κασέμ Σουλεϊμανί δήλωσε: «Ο ισχυρισμός του αμερικανικού κράτους είναι ψευδής, τα πρόσωπα που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με την οικογένεια του Κασέμ».

Δείτε φωτογραφίες των δύο γυναικών, όπως τις δημοσίευσε η New York Post

H 47χρονη Αφσάρ

Η 25χρονη Σαρινασάδατ

