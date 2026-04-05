Λουτσέσκου από το Βουκουρέστι: «Είναι δύσκολη η κατάσταση του πατέρα μου»
Στη Ρουμανία βρίσκεται ήδη ο τεχνικός του ΠΑΟΚ και παραδέχτηκε πως η κατάσταση της υγείας του πατέρα του είναι δύσκολη - Τι δήλωσε ο Υπουργός Υγείας της Ρουμανίας
Μπορεί μετά το τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, ο Ραζβάν Λουτσέσκου να μην έκανε δηλώσεις, φεύγοντας αμέσως για το Βουκουρέστι, προκειμένου να βρεθεί κοντά στον πατέρα του, ωστόσο μόλις έφτασε στη Ρουμανία, δημοσιογράφοι τον περίμεναν και ρώτησαν για την κατάσταση του.
Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, αρκέστηκε απλά να πει πως: «Τι θα μπορούσα να πω; Είναι μια δύσκολη, περίπλοκη κατάσταση. Δεν έχω πολλά περισσότερα... Οι άνθρωποι στο νοσοκομείο θα σας δώσουν όλες τις πληροφορίες. Δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω τώρα».
Επίσης δηλώσεις έκανε και ο Υπουργός Υγείας της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε, ο οποίος δήλωσε: «Δυστυχώς, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι πληροφορίες που έχω και που σίγουρα μπορώ να πω δημόσια είναι οι εξής. Βρίσκεται στη ΜΕΘ, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού η κατάστασή του επιδεινώθηκε τις τελευταίες 24-48 ώρες από ιατρικής άποψης.
Είναι δύσκολο για μένα να εκφέρω γνώμη ή να κάνω εικασίες σχετικά με την ιατρική πρόγνωση».
