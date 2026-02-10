Ο Γιώργος Πολύχρος ξέσπασε κατά του Μιχάλη Σηφάκη στο Survivor: Δεν είσαι ο μπαμπάς μου, δεν θα με διατάζεις
Ο Γιώργος Πολύχρος ξέσπασε κατά του Μιχάλη Σηφάκη στο Survivor: Δεν είσαι ο μπαμπάς μου, δεν θα με διατάζεις
Είμαι εδώ γιατί είμαι μόνος μου, δήλωσε ο παίκτης των «Επαρχιωτών»
Κατά του Μιχάλη Σηφάκη ξέσπασε στο νέο επεισόδιο του Survivor ο Γιώργος Πολύχρος. Ο παίκτης των «Επαρχιωτών» ξεκαθάρισε ότι δεν θα ανεχτεί να τον διατάζει ο συμπαίκτης του, αφού θα δεχόταν κάτι τέτοιο μόνο από τον πατέρα του. Όπως υποστήριξε, πλέον πολλά μέλη της ομάδας δεν ακολουθούν άκριτα όσα τους λέει ο Μιχάλης Σηφάκης. Αντιθέτως, εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους.
«Από την αρχή είναι φωνακλάς, απαιτεί πολύ και το έλεγα από την αρχή ότι ο Μιχάλης δεν γουστάρει να πηγαίνει με αυτά που λέει γιατί θέλει να λέει γιατί έχει τον έλεγχο και λέει πολλές παπάτζες για μένα….», είπε αρχικά στην Αναστασία Στεργίου, στο αποψινό επεισόδιο.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα
Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι δηλώσεις του Γιώργου στην κάμερα, ο οποίος εξήγησε ότι μέσα στην ομάδα υπάρχει δυσαρέσκεια πλέον προς το πρόσωπο του Μιχάλη Σηφάκη. «Τώρα που έχει περάσει λίγο ο καιρός βγαίνουν όλα στη φόρα. Η Ιωάννα νευριάζει, δεν θέλει και η Αναστασία το ίδιο. Τελευταία όμως τα παιδιά ξεσάλωσαν, πήραν αέρα και του φέρνουν αντίρρηση», σημείωσε.
«Δεν είσαι εσύ ο μπαμπάς μας να με διατάξεις τι να κάνω. Είμαι εδώ γιατί είμαι μόνος μου. Καλή η ομάδα, αλλά ο καθένας είναι μόνος του», τόνισε κλείνοντας.
