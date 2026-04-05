Η Λίντσεϊ Λόχαν και ο σύζυγός της γιόρτασαν τέσσερα χρόνια γάμου με ένα ρομαντικό δείπνο
Η Λίντσεϊ Λόχαν και ο σύζυγός της γιόρτασαν τέσσερα χρόνια γάμου με ένα ρομαντικό δείπνο
Η ηθοποιός παντρεύτηκε κρυφά τον Μπάντερ Σάμας τον Απρίλιο του 2022 - Έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί
Τέσσερα χρόνια γάμου γιόρτασαν η Λίντσεϊ Λόχαν και ο Μπάντερ Σάμας, με ένα ρομαντικό δείπνο στη Νέα Υόρκη.
Η 39χρονη, σύμφωνα με τη Daily Mail, βρέθηκε σε πολυτελές εστιατόριο στο Μανχάταν, όπου απόλαυσε μια ξεχωριστή βραδιά με τον σύζυγό της.
Μέσα από story στο Instagram Stories, η Λίντσεϊ Λόχαν δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους, γράφοντας: «Χρόνια πολλά στον μοναδικό μου», εκφράζοντας δημόσια την αγάπη της.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τον Απρίλιο του 2022, ενώ αποκάλυψε τον γάμο λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του ίδιου έτους, όταν η ηθοποιός αποκάλεσε για πρώτη φορά τον Μπάντερ Σάμας «σύζυγό» της. Οι δυο τους απέκτησαν τον γιο τους, Λουάι, τον Ιούλιο του 2023.
Η 39χρονη, σύμφωνα με τη Daily Mail, βρέθηκε σε πολυτελές εστιατόριο στο Μανχάταν, όπου απόλαυσε μια ξεχωριστή βραδιά με τον σύζυγό της.
Μέσα από story στο Instagram Stories, η Λίντσεϊ Λόχαν δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους, γράφοντας: «Χρόνια πολλά στον μοναδικό μου», εκφράζοντας δημόσια την αγάπη της.
Δείτε τη φωτογραφία
Το ζευγάρι παντρεύτηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τον Απρίλιο του 2022, ενώ αποκάλυψε τον γάμο λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του ίδιου έτους, όταν η ηθοποιός αποκάλεσε για πρώτη φορά τον Μπάντερ Σάμας «σύζυγό» της. Οι δυο τους απέκτησαν τον γιο τους, Λουάι, τον Ιούλιο του 2023.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα