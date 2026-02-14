Πρεμιέρα απόψε για το J2US με ζευγάρια από τον χώρο της σόουμπιζ
Πρεμιέρα απόψε για το J2US με ζευγάρια από τον χώρο της σόουμπιζ

Η Ιουλία Καλλιμάνη ανεβαίνει στη σκηνή ως πρώτη καλεσμένη του σόου

Πρεμιέρα απόψε για το J2US με ζευγάρια από τον χώρο της σόουμπιζ
Το «Just the 2 of Us» κάνει πρεμιέρα απόψε, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 20:00, στο OPEN πιο φρέσκο από ποτέ.

Την παρουσίαση αναλαμβάνει ο Νίκος Κοκλώνης, ενώ  ζευγάρια-έκπληξη από τον χώρο της showbiz και καταξιωμένοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους σε ανατρεπτικές συμπράξεις, με σκοπό να κερδίσουν τις εντυπώσεις της κριτικής επιτροπής.

Η Ιουλία Καλλιμάνη, ανεβαίνει στη σκηνή του τηλεοπτικού σόου σε μια special εμφάνιση. Στο backstage, το σκηνικό ζωντανεύει και η Modern Cinderella με τον Τρύφωνα Σαμαρά υποδέχονται τα ζευγάρια μετά τις ερμηνείες τους σε στιγμές γεμάτες αυθορμητισμό και χαμόγελα.

