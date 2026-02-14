Γιώργος Γιαννόπουλος: Είχα φάει μπούλινγκ όταν ήρθα από την Καλαμάτα στην Αθήνα για το Λύκειο, γέλαγαν τα παιδιά
Από τα «ν» και τα «λι», γιατί μίλαγα πολύ καλαματιανά, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Μπούλινγκ είχε δεχθεί ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ερχόμενος από την Καλαμάτα στην Αθήνα για να φοιτήσει στο Λύκειο. Ο ηθοποιός συνειδητοποίησε ότι η στάση των άλλων παιδιών οφειλόταν στην προφορά του. Χρόνια αργότερα θέλοντας να τιμήσει τον τόπο καταγωγής του, αποφάσισε να «βαφτίσει» τον ήρωα που υποδύεται στη σειρά «Το Σόι σου» με ένα επίθετο που να παραπέμπει σε αυτόν.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, ο Γιώργος Γιαννόπουλος εξήγησε πώς προέκυψε το επώνυμο «Χαμπέας» στο «Σόι σου». «Το μουστάκι είναι από το Σόι. Όταν το 2014 με φώναξαν να κάνω το Σόι και μου είπαν “θα αφήσεις τα μαλλιά σου γκρίζα, θα αφήσεις μουστάκι και θα βάλεις κοιλιά”. Τότε λέω, “ευχαρίστως να αφήσω τα μαλλιά, να βάλω και μουστάκι, κοιλιά με τίποτα”. Με ρώτησαν να βάλω ψεύτικη και είπα όχι. Λέω, “πάρτε έναν καραφλό, έναν χοντρό, έναν άλλον, έναν πάση περιπτώσει”. Και το όνομα ''Χαμπέας'' ήταν δικό μου αίτημα. Για να γίνω Καλαματιανός εγώ, το έκανα. Ήθελα να το κάνω καλαματιανό», επισήμανε.
Ακολούθως, μοιράστηκε ότι ως μαθητής Λυκείου δέχτηκε μπούλινγκ, κάτι που όμως δεν το έχει σημαδέψει. «Είχα φάει μπούλινγκ όταν ήρθα Λύκειο στην Αθήνα. Γέλαγαν τα παιδιά, νόμιζα ότι μυρίζω. Από τα “ν” και τα “λι”, γιατί μίλαγα πολύ καλαματιανά. Όχι ότι μου είχε μείνει απωθημένο, αλλά μου δόθηκε η δυνατότητα, ήταν εύρημα όλο δικό μου. Γενικά, στις δουλειές μου δεν θέλω να αισθάνομαι εκτελεστής αλλά δημιουργός», πρόσθεσε.
