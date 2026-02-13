MasterChef: Eρχόμαστε νωρίτερα εδώ να σπάσουμε τον πάγο, με εσένα δεν τα καταφέραμε, είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στον παίκτη που αποχώρησε
MasterChef: Eρχόμαστε νωρίτερα εδώ να σπάσουμε τον πάγο, με εσένα δεν τα καταφέραμε, είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στον παίκτη που αποχώρησε

Στη δοκιμασία αποχώρησης συμμετείχαν τρεις παίκτες

Ιωάννα Μαρίνου
Μία διαπίστωση για τον παίκτη που αποχώρησε έκανε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στο «MasterChef», αναφέροντας ότι παρά τις προσπάθειες των κριτών δεν κατάφεραν να τον κάνουν να νιώσει άνετα στο παιχνίδι.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, οι παίκτες που συμμετείχαν στη δοκιμασία αποχώρησης, κλήθηκαν να παλέψουν για την παραμονή τους στο ριάλιτι μαγειρικής. Στην κρίσιμη διαδικασία βρέθηκαν η Φιλιώ, ο Μάριος και ο Παναγιώτης, οι οποίοι αναμετρήθηκαν σε δοκιμασία αντιγραφής, παρουσιάζοντας ένα απαιτητικό πιάτο.

Η Φιλιώ κατάφερε να ξεχωρίσει, συγκεντρώνοντας άριστη βαθμολογία. Έτσι, η τελική μάχη για την παραμονή έμεινε ανάμεσα στους δύο άντρες, με τον Μάριο να συγκεντρώνει 21 βαθμούς. Τελικά, ο Παναγιώτης αποχώρησε από το «MasterChef», με τον ίδιο να παραδέχεται ότι δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την πίεση. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, απευθυνόμενος στον παίκτη, είπε χαρακτηριστικά: «Η εξομολόγηση που μας έκανες τώρα ήταν και δική μας διαπίστωση. Βλέπαμε έναν Παναγιώτη... επειδή εμείς ερχόμαστε νωρίτερα εδώ να σπάσουμε τον πάγο, με εσένα δεν τα καταφέραμε».

MasterChef 2026 | Μάριος ή Παναγιώτης; Ποιος αποχώρησε από τον διαγωνισμό;

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης στάθηκε στο έντονο άγχος που βίωσε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο παιχνίδι, σημειώνοντας: «Με ζόρισε λίγο το άγχος στο παιχνίδι, γιατί δεν μπορούσα να σκεφτώ καθαρά».
