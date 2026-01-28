H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Μάντιγκαν: Με την ερμηνεία της στο Weapons άφησε τους πάντες άφωνους, είπε ο σύζυγός της μετά την υποψηφιότητά της για Όσκαρ
Είμαι ο σύζυγος μιας υποψήφιας για Όσκαρ, είμαι πολύ περήφανος για εκείνη, δήλωσε ο Εντ Χάρις
Ο Εντ Χάρις δήλωσε περήφανος για την υποψηφιότητα της συζύγου του, Έιμι Μάντιγκαν, για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Weapons, τονίζοντας πως με την ερμηνεία της άφησε άφωνους τους πάντες.
Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2025, ο 75χρονος ηθοποιός μίλησε με ενθουσιασμό για τη γυναίκα του, λέγοντας στο Associated Press: «Είμαι ο σύζυγος μιας υποψήφιας για Όσκαρ. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτήν».
Η Μάντιγκαν έλαβε τη δεύτερη υποψηφιότητά της για Όσκαρ μετά από 40 χρόνια, στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου. Συνυποψήφιές της είναι οι Ελ Φάνινγκ και Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λίλεας (Sentimental Value), καθώς και τις Γούνμι Μοσάκου (Sinners) και Τεϊάνα Τέιλορ (One Battle After Another).
«Νομίζω ότι με τη Γκλάντις άφησε τους πάντες άφωνους», είπε ο Χάρις για την ερμηνεία της Μάντιγκαν στο Weapons, μια ταινία τρόμου που παρακολουθεί τις ζωές κατοίκων μιας μικρής πόλης, εβδομάδες μετά την εξαφάνιση μιας ομάδας μαθητών δημοτικού. Η υποψήφια με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται μία εκκεντρική γυναίκα με υπερφυσικές δυνάμεις.
«Ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης Ζακ Κρέγκερ είναι πραγματικά πολύ καλός κινηματογραφιστής — η δομή της ταινίας και ο τρόπος αφήγησης. Είναι μια πολύ καλή ταινία», πρόσθεσε ο Εντ Χάρις.
«Ήταν στην Ατλάντα για δουλειά, οπότε για μένα όλα ήταν μυστήριο», περιέγραψε, όταν ρωτήθηκε πώς ήταν να ζει μαζί της την περίοδο των γυρισμάτων. «Μου έστελνε φωτογραφίες κι εγώ έλεγα “Ουάου. Εντάξει, αγάπη μου. Προχώρα”. Είναι λίγο τρελό, γιατί η περίοδος των βραβείων είναι πολύ αγχωτική, ειδικά για μια γυναίκα, αλλά τα καταφέρνει. Θα δούμε τι θα γίνει τη μεγάλη μέρα».
Η Μάντιγκαν κέρδισε ήδη το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για το Weapons στα Critics’ Choice Awards νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ μαζί με τον Χάρις έδωσαν το «παρών» και στις Χρυσές Σφαίρες στις 11 Ιανουαρίου. Μιλώντας στο PEOPLE στις 22 Ιανουαρίου, η Μάντιγκαν δήλωσε πως ένιωσε «κάπως αποσβολωμένη από όλη αυτή τη διαδρομή» μετά τη δεύτερη υποψηφιότητά της για Όσκαρ — η πρώτη της ήταν το 1986 για την ταινία Twice in a Lifetime.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ed Harris Says He's 'Proud' to Be 'the Husband of an Oscar Nominee' After Wife Amy Madigan's Weapons Nomination https://t.co/cZPoSSztIg— People (@people) January 28, 2026
Φωτογραφία: Shutterstock
