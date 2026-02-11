Νέα στρατηγική streaming από τη Sky με Disney+, HBO Max και Netflix σε ενιαίο πακέτο

Η Sky
και η Disney
υπέγραψαν πολυετή συμφωνία διανομής που φέρνει το Disney+ στους πελάτες της Sky στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία χωρίς επιπλέον χρέωση, ενώ ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο «πακέτο» streaming που θα συνδυάζει Disney+, HBO Max, Netflix και Hayu μέσα σε μία ενιαία συνδρομή Sky TV. Παράλληλα, η Sky που αποτελεί θυγατρική της Comcast, θα λανσάρει και ένα αποκλειστικό κανάλι με την ονομασία Disney+ Cinema.
Από τον Μάρτιο του 2026, το Disney+ (Standard με διαφημίσεις) θα περιλαμβάνεται σε μια σειρά από συνδρομές Sky TV, με περαιτέρω ενσωμάτωση της εφαρμογής στο λειτουργικό σύστημα της πλατφόρμας. Η Sky εκτιμά ότι οι πελάτες της θα εξοικονομούν 5,99 λίρες τον μήνα, ενώ η εμπειρία χρήσης θα «δένει» καλύτερα με το σύστημα της εταιρείας: σειρές και τίτλοι του Disney+ θα εμφανίζονται δίπλα στο περιεχόμενο της Sky στη συνέχιση της παρακολούθησης και στις προτάσεις. Η ενεργοποίηση θα μπορεί να γίνει μέσω συσκευών και υπηρεσιών όπως Sky Q, Sky Glass και Sky Stream, ενώ δίνεται και η δυνατότητα σε υφιστάμενους συνδρομητές Disney+ να μεταφέρουν λογαριασμό και προφίλ ώστε να παρακολουθούν μέσω Sky και να επωφεληθούν από την αντίστοιχη έκπτωση.
Στο εμπορικό σκέλος, η Sky θα προσφέρει ένα πακέτο που συγκεντρώνει Disney+, HBO Max, Netflix και Hayu σε μία συνδρομή Sky TV, με τιμή εκκίνησης τις 24 λίρες τον μήνα, στο πλαίσιο διετούς συμβολαίου σταθερής διάρκειας. Η επικεφαλής του καταναλωτικού τομέα της Sky, Σοφία Άχμαντ, δήλωσε στο Variety: «Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με αυτή τη συμφωνία, γιατί οι πελάτες μάς λένε ότι αντιμετωπίζουν τεράστια επιλογή και πολυπλοκότητα σε αυτή την αγορά, οπότε με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας συμφωνήσαμε σε ένα πολύ βαθύτερο επίπεδο ενσωμάτωσης του προϊόντος».
Από την πλευρά του Disney+, ο Γενικός Διευθυντής, Καρλ Χολμς, ανέφερε: «Υπάρχουν εκατομμύρια πελάτες στη Sky που σήμερα έχουν επιλέξει να μην αγοράσουν το Disney+ απευθείας, και τώρα θα το αποκτήσουν χωρίς επιπλέον κόστος. Και θα περιμέναμε ότι αυτοί οι πελάτες θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Disney+ και θα απολαύσουν το περιεχόμενό μας».
Ο Χολμς σημείωσε ακόμη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά για το Disney+ και βασίζεται κυρίως στο μοντέλο απευθείας συνδρομής από τον καταναλωτή, παρότι η Disney έχει ήδη συμφωνίες στην περιοχή με εταιρείες όπως Virgin Media, Uber, Lloyds Bank και Tesco. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι καμία από αυτές «δεν έχει το μέγεθος ή τη φιλοδοξία»
της συμφωνίας με τη Sky. Στόχος, όπως είπε, είναι να προσεγγιστούν «εκατομμύρια πελάτες που προτιμούν να αγοράζουν τηλεόραση ως μέρος μιας μεγαλύτερης συνδρομής»,
περιγράφοντας τη συμφωνία ως συμπληρωματική και ενισχυτική για την ανάπτυξη της πλατφόρμας. Ο ίδιος εκτίμησε ότι το deal θα αυξήσει την εμβέλεια του Disney+ σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία κατά περίπου 40%, αφού ληφθεί υπόψη η επικάλυψη συνδρομητών, με βάση στοιχεία από την Establishment Survey του BARB.
Οι δύο πλευρές δεν αποκάλυψαν τη διάρκεια της συμφωνίας, με τον Χολμς να αναφέρει ωστόσο, ότι θα κρατήσει για «πολλά χρόνια»,
προσθέτοντας: «Δεν θα το κάναμε αυτό για μικρό χρονικό διάστημα».