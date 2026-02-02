Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον: Η ρομαντική απόδραση στα Cotswolds και οι φήμες για «μυστική» σχέση
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τηλεπερσόνα και ο οδηγός της Formula 1 πέρασαν μαζί ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο
Μια ρομαντική απόδραση στα Cotswolds απόλαυσαν η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον, με τις φήμες να τους θέλουν να αποτελούν μυστικό ζευγάρι.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τηλεπερσόνα και ο οδηγός της Formula 1 διατηρούν μυστική σχέση, καθώς όπως αναφέρεται η Καρντάσιαν ταξίδεψε αυτήν την εβδομάδα στη Βρετανία για ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο με τον Χάμιλτον.
Οι δύο τους απόλαυσαν ένα ιδιωτικό δείπνο και μασάζ σε πολυτελές σημείο που περνούν χρόνο διάσημα πρόσωπα. Η τηλεπερσόνα προσγειώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με το ιδιωτικό της τζετ αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών, προκειμένου να περάσει μόλις 24 ώρες με τον Λιούις Χάμιλτον, συνοδευόμενη από τρεις σωματοφύλακες.
Πηγή ανέφερε στην εφημερίδα The Sun: «Φαίνονταν όλα πολύ ρομαντικά. Η Κιμ και ο Λιούις χρησιμοποίησαν όλες τις παροχές που υπήρχαν διαθέσιμες. Είχε μαζί της δύο σωματοφύλακες και ο Λιούις έναν προσωπικό φύλακα, αλλά παρέμεναν στο παρασκήνιο».
Η Κιμ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Οξφόρδης το Σάββατο το απόγευμα, με δύο αυτοκίνητα να την παραλαμβάνουν κατευθυνόμενη προς το ξενοδοχείο, Estelle Manor. Ο Λιούις έφτασε μία ώρα αργότερα με ελικόπτερο από το Λονδίνο. Οι δύο τους αναχώρησαν γύρω στις 11 το πρωί της Κυριακής, με τον Λιούις να βγαίνει από την κύρια είσοδο και την Κιμ από το πλάι, μαζί με τις οκτώ βαλίτσες της, που έφεραν το όνομά της.
Η Κιμ και ο Λιούις είναι εδώ και χρόνια φίλοι και έχουν απαθανατιστεί μαζί στο παρελθόν με τους τότε συντρόφους τους, Κάνιε Γουέστ και Νικόλ Σέρζινγκερ, το 2014 στα βραβεία GQ Men of the Year στο Λονδίνο. Το 2015, ο ράπερ είχε καλέσει τον Λιούις να περάσει το Πάσχα με την οικογένειά του μαζί τους.
Kim Kardashian 'is enjoying a secret romance with Lewis Hamilton as US star jets in for romantic weekend in the Cotswolds with F1 ace' https://t.co/dNKH0qpyt8— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 1, 2026
