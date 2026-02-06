Στάθης Σχίζας: Παρερμηνεύτηκε η φράση ότι ψάχνω τη μαμά μου σε σύντροφο, δεν είμαι μαμάκιας

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg7rwy30phq1)

Σε άλλο σημείο, ο Στάθης Σχίζας σχολίασε και το φετινό Survivor, κάνοντας λόγο για τον παίκτη που ξεχώρισε: «Το έχω δει ελάχιστα το φετινό Survivor, ψέματα μην πω. Ο μοναδικός παίκτης που λίγο τον είχαμε όλοι ξεχωρίσει, γιατί ήταν έντονος, ήταν ο Gio Kay. Νομίζω είχε μπει ακριβώς στο πετσί του ρόλου, είχε διαβάσει απόλυτα το πώς πρέπει να κινηθεί μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω έχει μελετήσει και συγκεκριμένους παίκτες. Τον Τριαντάφυλλο σίγουρα τον είχε κορνίζα πάνω από το κρεβάτι του, τον έχω ακούσει να λέει και ατάκες του. Αλλά έφυγε. Νομίζω θα είναι πλήγμα για το παιχνίδι. Η παραγωγή πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να βρει κάποιον παίκτη που να έχει κοντινά χαρακτηριστικά».