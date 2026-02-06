Στάθης Σχίζας: Παρερμηνεύτηκε η φράση ότι ψάχνω τη μαμά μου σε σύντροφο, δεν είμαι μαμάκιας
Ο πρώην παίκτης και νικητής του Survivor εξήγησε τι εννοούσε με τη δήλωσή του
Για τη δήλωση που είχε κάνει σχετικά με το γεγονός πως δεν βρίσκει σύντροφο γιατί ψάχνει τη μητέρα του απάντησε ο Στάθης Σχίζας, επισημαίνοντας πως τα λεγόμενά του παρερμηνεύτηκαν και πως δεν είναι «μαμάκιας».
Ο πρώην παίκτης και νικητής του Survivor την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και είπε για τη φράση «Δεν βρίσκω σύντροφο, γιατί ψάχνω τη μάνα μου» πως μιλούσε απλώς για τη στοργή και τη φροντίδα.
Ο Στάθης Σχίζας συγκεκριμένα δήλωσε: «Παρερμηνεύτηκε λίγο αυτό ότι ψάχνω τη μαμά μου. Δεν εννοούσα ότι ψάχνω τη μαμά μου ή ότι είμαι μαμάκιας, ίσα ίσα το αντίθετο. Εννοώ κάποιες συμπεριφορές. Τη φροντίδα, το νοιάξιμο, τη στοργή. Αυτά εννοούσα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια της συνέντευξης μίλησε για την προσωπική του ζωή: «Είμαι καλά στην προσωπική μου ζωή. Εννοείται πως έχω επανασυνδεθεί με πρώην αρκετές φορές στο παρελθόν. Ποιος δεν έχει χάσει εμπιστοσύνη; Ποιος δεν έχει πληγωθεί; Ποιος δεν έχει απογοητευτεί; Είναι μαθήματα στη ζωή όλα αυτά. Μικροί είμαστε», σημείωσε.
Σε άλλο σημείο, ο Στάθης Σχίζας σχολίασε και το φετινό Survivor, κάνοντας λόγο για τον παίκτη που ξεχώρισε: «Το έχω δει ελάχιστα το φετινό Survivor, ψέματα μην πω. Ο μοναδικός παίκτης που λίγο τον είχαμε όλοι ξεχωρίσει, γιατί ήταν έντονος, ήταν ο Gio Kay. Νομίζω είχε μπει ακριβώς στο πετσί του ρόλου, είχε διαβάσει απόλυτα το πώς πρέπει να κινηθεί μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω έχει μελετήσει και συγκεκριμένους παίκτες. Τον Τριαντάφυλλο σίγουρα τον είχε κορνίζα πάνω από το κρεβάτι του, τον έχω ακούσει να λέει και ατάκες του. Αλλά έφυγε. Νομίζω θα είναι πλήγμα για το παιχνίδι. Η παραγωγή πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να βρει κάποιον παίκτη που να έχει κοντινά χαρακτηριστικά».
Δείτε το βίντεο
