Στάθης Σχίζας: Δεν βρίσκω σύντροφο γιατί ψάχνω κάποια που μοιάζει στη μάνα μου
Θα είμαι ευλογημένος αν με αγαπήσει τόσο πολύ η σύντροφος που θα διαλέξω όσο αγαπάει η μητέρα μου τον πατέρα μου, δήλωσε ο πρώην νικητής του Survivor
Για την προσωπική του ζωή μίλησε ο Στάθης Σχίζας, επισημαίνοντας πως δεν βρίσκει σύντροφο γιατί ψάχνει κάποια που μοιάζει στη μητέρα του.
Ο πρώην νικητής του Survivor έδωσε συνέντευξη στο Breakfast@Star την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου και εξήγησε πως θα ήθελε στο μέλλον να κάνει οικογένεια και ένα ακόμη παιδί, ωστόσο περιμένει πρώτα να βρεθεί η σύντροφος που θα τον «γεμίζει».
Ο Στάθης Σχίζας, αρχικά, ανέφερε για την προσωπική του ζωή: «Στα σχέδιά μου είναι να κάνω οικογένεια και να κάνω κι άλλο παιδάκι κάποια στιγμή, αλλά δεν έχω βάλει κάποιο deadline. Δόξα τω Θεώ δεν με βιάζει κάτι. Οπότε αν βρεθεί και η σύντροφος που με γεμίζει για να κάνω αυτό το βήμα, σαφώς και θα το κάνω».
Και στη συνέχεια, με αφορμή την αγάπη που δείχνει η μητέρα του για τον πατέρα του, εξήγησε πως μάλλον δεν βρίσκει σύντροφο επειδή ψάχνει μία γυναίκα σαν εκείνη: «Για εμένα η μητέρα μου είναι ηρωίδα. Αυτό που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει, που έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή, από τα 14 της και τώρα που έχει αυτή τη δυσκολία με αυτόν τον άνθρωπο που εξαρτάται από αυτή, και εκείνη είναι εκεί και βγάζει νύχια σε όποιον πάει να πλησιάσει… πραγματικά, θα είμαι ευλογημένος αν με αγαπήσει τόσο πολύ η σύντροφος που θα διαλέξω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Γι’ αυτό δεν βρίσκω σύντροφο, γιατί ψάχνω τη μάνα μου. Το λένε και οι ψυχολόγοι ότι τα παιδιά ψάχνουν τους γονείς τους γιατί από αυτούς έχουν πάρει τη φροντίδα σε μικρή ηλικία», είπε.
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, όμως, τη συζήτηση γύρω από την προσωπική του ζωή, ο νικητής του Survivor έκανε λόγο για τις δεύτερες ευκαιρίες στις σχέσεις και σημείωσε: «Και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία μπορώ να δώσω σε έναν άνθρωπο, απλά στη δεύτερη ευκαιρία έχεις λιγότερο περιθώριο, στην τρίτη ευκαιρία έχεις ακόμη λιγότερο και πιο μετά εξαφανίζεται η ευκαιρία. Έχω δώσει και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Είναι νόμος, όταν κάποιος σε απογοητεύει μία φορά, θα σε ξαναπογοητεύσει».
