Στάθης Σχίζας: Δεν βρίσκω σύντροφο γιατί ψάχνω κάποια που μοιάζει στη μάνα μου

Και στη συνέχεια, με αφορμή την αγάπη που δείχνει η μητέρα του για τον πατέρα του, εξήγησε πως μάλλον δεν βρίσκει σύντροφο επειδή ψάχνει μία γυναίκα σαν εκείνη: «Για εμένα η μητέρα μου είναι ηρωίδα. Αυτό που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει, που έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή, από τα 14 της και τώρα που έχει αυτή τη δυσκολία με αυτόν τον άνθρωπο που εξαρτάται από αυτή, και εκείνη είναι εκεί και βγάζει νύχια σε όποιον πάει να πλησιάσει… πραγματικά, θα

μου. Το λένε και οι ψυχολόγοι ότι τα παιδιά ψάχνουν τους γονείς τους γιατί από αυτούς έχουν πάρει τη φροντίδα σε μικρή ηλικία», είπε.





Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfpvxl9icevt)