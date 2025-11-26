Στάθης Σχίζας για Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Δεν κρατάμε επαφές, έχει μπει τελεία
Στάθης Σχίζας για Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Δεν κρατάμε επαφές, έχει μπει τελεία
Ο νικητής του Survivor μίλησε για την προσωπική του ζωή, ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις σχέσεις στη σύγχρονη εποχή
Για την προσωπική του ζωή και τις σχέσεις του που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας μίλησε ο Στάθης Σχίζας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν διατηρεί καμία επαφή με την πρώην σύντροφό του, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Παράλληλα, σχολίασε τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν το περασμένο καλοκαίρι να βγαίνει με την Ιωάννα Τούνη.
Μιλώντας στον Κωνσταντίνο Μίχο στο κανάλι του στο YouTube και αναφερόμενος στη σχέση του με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, ο Στάθης Σχίζας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως επικοινωνία μεταξύ τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Λογικό να ψάχνουν στην Google για μένα και την Αλεξάνδρα. Τόσα χρόνια… Τι επαφή να έχουμε; Δεν κρατάμε επαφές, έχει μπει τελεία».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, τοποθετήθηκε και για όσα ακούστηκαν γύρω από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει κάτι παραπάνω, αλλά δεν του κάνει εντύπωση ένα ενδεχόμενο ειδύλλιο. «Είναι ταιριαστοί ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου. Για να το λες (θα είναι μαζί). Μπορεί να είναι φίλοι, ξέρω εγώ. Πολλοί ξεκινάνε ως φίλοι», είπε.
Όταν η κουβέντα στράφηκε στις φήμες που κυκλοφόρησαν το περασμένο καλοκαίρι περί σχέσης με την Ιωάννα Τούνη, μετά τα στιγμιότυπα που τους έδειχναν να περπατούν χέρι χέρι στη Μύκονο, ο Στάθης Σχίζας ήταν απόλυτος και απέρριψε κάθε σχετικό σενάριο. «Χαζομάρες. Δεν είχε θέματα το καλοκαίρι. Δημιούργησαν κάτι για έναν μήνα, άνευ λόγου. Μπράβο της (για τη νέα σχέση της)», ανέφερε.
Τέλος, αποκάλυψε ότι δεν βρίσκεται σε φάση που να σκέφτεται τον γάμο, εκφράζοντας έναν γενικότερο προβληματισμό για τις σχέσεις στη σύγχρονη εποχή. «Δεν νομίζω να με δείτε γαμπρό. Κακή εποχή. Είμαι απογοητευμένος γενικά από την κουλτούρα και τη φιλοσοφία αυτής της εποχής», σημείωσε.
Μιλώντας στον Κωνσταντίνο Μίχο στο κανάλι του στο YouTube και αναφερόμενος στη σχέση του με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, ο Στάθης Σχίζας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως επικοινωνία μεταξύ τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Λογικό να ψάχνουν στην Google για μένα και την Αλεξάνδρα. Τόσα χρόνια… Τι επαφή να έχουμε; Δεν κρατάμε επαφές, έχει μπει τελεία».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, τοποθετήθηκε και για όσα ακούστηκαν γύρω από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει κάτι παραπάνω, αλλά δεν του κάνει εντύπωση ένα ενδεχόμενο ειδύλλιο. «Είναι ταιριαστοί ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου. Για να το λες (θα είναι μαζί). Μπορεί να είναι φίλοι, ξέρω εγώ. Πολλοί ξεκινάνε ως φίλοι», είπε.
Όταν η κουβέντα στράφηκε στις φήμες που κυκλοφόρησαν το περασμένο καλοκαίρι περί σχέσης με την Ιωάννα Τούνη, μετά τα στιγμιότυπα που τους έδειχναν να περπατούν χέρι χέρι στη Μύκονο, ο Στάθης Σχίζας ήταν απόλυτος και απέρριψε κάθε σχετικό σενάριο. «Χαζομάρες. Δεν είχε θέματα το καλοκαίρι. Δημιούργησαν κάτι για έναν μήνα, άνευ λόγου. Μπράβο της (για τη νέα σχέση της)», ανέφερε.
Τέλος, αποκάλυψε ότι δεν βρίσκεται σε φάση που να σκέφτεται τον γάμο, εκφράζοντας έναν γενικότερο προβληματισμό για τις σχέσεις στη σύγχρονη εποχή. «Δεν νομίζω να με δείτε γαμπρό. Κακή εποχή. Είμαι απογοητευμένος γενικά από την κουλτούρα και τη φιλοσοφία αυτής της εποχής», σημείωσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Bloomberg: Ο Γουίτκοφ καθοδήγησε τη Ρωσία για το πώς να «πουλήσει» στον Τραμπ το σχέδιο για την Ουκρανία - Όλη η συνομιλία με σύμβουλο του Πούτιν
«Κατάλαβα εξ αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»: Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο
Champions League: Η Τσέλσι διέλυσε τη Μπαρτσελόνα, πάρτι της Λεβερκούζεν στην έδρα της Σίτι και απόδραση της Γιουβέντους - Δείτε τα 21 γκολ
Bloomberg: Ο Γουίτκοφ καθοδήγησε τη Ρωσία για το πώς να «πουλήσει» στον Τραμπ το σχέδιο για την Ουκρανία - Όλη η συνομιλία με σύμβουλο του Πούτιν
«Κατάλαβα εξ αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»: Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο
Champions League: Η Τσέλσι διέλυσε τη Μπαρτσελόνα, πάρτι της Λεβερκούζεν στην έδρα της Σίτι και απόδραση της Γιουβέντους - Δείτε τα 21 γκολ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα