Αντιγόνη Κουλουκάκου: Αγαπώ πάρα πολύ τον μπαμπά του παιδιού μου, χωρίς εκείνον δεν θα υπήρχε ο γιος μου
Η ηθοποιός μίλησε για τον πρώην σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της
Την ευγνωμοσύνη της στον πρώην σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της, εξέφρασε η Αντιγόνη Κουλουκάκου, τονίζοντας ότι χωρίς εκείνον, δεν θα υπήρχε ο γιος της.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στο «Καλύτερα Αργά», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τον Νίκο Ράικο, με τον οποίο απέκτησε το πρώτο της παιδί, τον Μάρτιο του 2024. Το πρώην ζευγάρι χώρισε τον Ιανουάριο του 2025, σε κάθε περίπτωση όμως, η ηθοποιός τόνισε ότι αν και δεν είναι μαζί με τον πρώην σύντροφό της, αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της ζωής, καθώς είναι ο πατέρας του γιου της.
Αναφερόμενη η Αντιγόνη Κουλουκάκου στη σχέση τους μετά τον χωρισμό και στο πώς αντιλαμβάνεται τη γονεϊκότητα, υπογράμμισε τη σημασία του σεβασμού και της ενότητας γύρω από το παιδί. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αγαπώ πάρα πολύ τον μπαμπά του παιδιού μου, τον ευχαριστώ για όλα, γιατί χωρίς εκείνον δεν θα υπήρχε το παιδί, αλλά εγώ ήθελα το παιδί. Τον γιο μου τον λένε Άγγελο Λεονάρντο και τον πατέρα του, Νίκο. Ο πατέρας του παιδιού και η μητέρα του παιδιού είναι οικογένεια για πάντα. Είναι ένας άνθρωπος που τον επέλεξες για να κάνεις ένα παιδί. Είναι σαν να μην αγαπάς ένα κομμάτι του παιδιού σου. Γιατί το παιδί έχει και τους δύο».
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, πρόσθεσε ότι προσπαθεί μέσω της προσωπικής ενδοσκόπησης να τραυματίσει όσο το δυνατό λιγότερο τον γιο της και να τον απαλλάξει από δικά της φορτία: «Εγώ δεν θέλω το παιδί μου να φτάσει στα 40 και να λέει "συγχωρώ τη μαμά μου και τον μπαμπά μου και συγχωρώ τον εαυτό μου και σας απελευθερώνω". Εγώ θέλω το παιδί να μεγαλώσει χωρίς βαρίδια. Γιατί εγώ κάνω δουλειά με τον εαυτό μου, θέλω και την κάνω και την έχω ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν και τώρα που ξέρω πολλά πράγματα περισσότερα οφείλω και προς εμένα και προς το παιδί μου».
