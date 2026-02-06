Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ζουγανέλης: Τη μεγαλύτερη επιτυχία στις γυναίκες την έχει ο Παπακωνσταντίνου, η Κάλλας με φίλησε στο κεφάλι και μου έβαλε τον τριχοφάγο
Ζουγανέλης: Τη μεγαλύτερη επιτυχία στις γυναίκες την έχει ο Παπακωνσταντίνου, η Κάλλας με φίλησε στο κεφάλι και μου έβαλε τον τριχοφάγο
«Δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτά, είναι σεβαστές οι επιλογές της κόρης μου» είπε για τη σχέση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη με τον Νίκο Συρίγο
«Τη μεγαλύτερη επιτυχία στο γυναικείο φύλο την είχε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, δεν πάει ο νους σου» αποκάλυψε το βράδυ της Τρίτης ο Γιάννης Ζουγανέλης.
Όπως είπε στον Φάνη Λαμπρόπουλο για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου «δεν είναι κολλημένος με τη Ράντου ούτε αυτή είναι μια γυναίκα που θα μπορούσε κάποιος να την κολλήσει μόνιμα».
Παράλληλα υποστήριξε ότι «δεν ερωτεύεσαι μόνο αυτόν που έχεις επιλέξει να ζήσεις μαζί του, δεν μπορώ να μην ερωτευθώ μια ωραία κοπέλα που μπορεί να με εμπνεύσει.
Στη συνέχεια περιέγραψε τη φορά που η Μαρία Κάλλας τον φίλησε στο κεφάλι χαριτολογώντας ότι μετά από αυτό έχασε τα μαλλιά του.
Όπως είπε «είχα έναν φίλο, τον αδερφό του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, είχε στη Μύκονο ένα μαγαζί και μου είπε "έρχεται η Κάλλας εδώ". Εγώ ήμουν τότε 15-16 ετών, η Κάλλας έπαιρνε faux που έφτιαχνε αυτός. Κάποια στιγμή με παίρνει αυτός και μου λέει είναι η Κάλλας εδώ, πήγα εγώ και τη βλέπω. Έρχεται αυτή και λέει "αυτός είναι ο μεγάλος συνθέτης που μου έλεγες;". Εγώ της είπα "έχω κάνει κάποια τραγουδάκια, υποκλίνομαι" και τότε αυτή με φίλησε στο κεφάλι και νομίζω ότι μου έβαλε τον τριχοφάγο».
Ο Γιάννης Ζουγανέλης ρωτήθηκε, τέλος, και για τη σχέση της κόρης του Ελεωνόρας με τον Νίκο Συρίγο και αρκέστηκε να πει «δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτά, είναι σεβαστές οι επιλογές της κόρης μου»
Όπως είπε στον Φάνη Λαμπρόπουλο για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου «δεν είναι κολλημένος με τη Ράντου ούτε αυτή είναι μια γυναίκα που θα μπορούσε κάποιος να την κολλήσει μόνιμα».
Παράλληλα υποστήριξε ότι «δεν ερωτεύεσαι μόνο αυτόν που έχεις επιλέξει να ζήσεις μαζί του, δεν μπορώ να μην ερωτευθώ μια ωραία κοπέλα που μπορεί να με εμπνεύσει.
Στη συνέχεια περιέγραψε τη φορά που η Μαρία Κάλλας τον φίλησε στο κεφάλι χαριτολογώντας ότι μετά από αυτό έχασε τα μαλλιά του.
Όπως είπε «είχα έναν φίλο, τον αδερφό του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, είχε στη Μύκονο ένα μαγαζί και μου είπε "έρχεται η Κάλλας εδώ". Εγώ ήμουν τότε 15-16 ετών, η Κάλλας έπαιρνε faux που έφτιαχνε αυτός. Κάποια στιγμή με παίρνει αυτός και μου λέει είναι η Κάλλας εδώ, πήγα εγώ και τη βλέπω. Έρχεται αυτή και λέει "αυτός είναι ο μεγάλος συνθέτης που μου έλεγες;". Εγώ της είπα "έχω κάνει κάποια τραγουδάκια, υποκλίνομαι" και τότε αυτή με φίλησε στο κεφάλι και νομίζω ότι μου έβαλε τον τριχοφάγο».
Ο Γιάννης Ζουγανέλης ρωτήθηκε, τέλος, και για τη σχέση της κόρης του Ελεωνόρας με τον Νίκο Συρίγο και αρκέστηκε να πει «δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτά, είναι σεβαστές οι επιλογές της κόρης μου»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα