Ο Πέδρο Πασκάλ «σώζει» τη νέα ταινία του Τοντ Χέινς μετά την αποχώρηση του Χοακίν Φίνιξ, θα υποδυθεί έναν γκέι ντετέκτιβ
Ο Φίνιξ είχε αποχωρήσει από το πρότζεκτ το 2024, λίγες μόλις ημέρες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα

Ο Πέδρο Πασκάλ έρχεται για να «σώσει» μία ταινία που θεωρούνταν χαμένη υπόθεση, μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση του συμπρωταγωνιστή του στο Eddington, Χοακίν Φίνιξ, την τελευταία στιγμή, χωρίς να εξηγήσει τον λόγο πίσω από την απόφασή του.

Ο 50χρονος ηθοποιός αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο φιλμ «De Noche» του Τοντ Χέινς, μετά το ναυάγιο στο οποίο οδηγήθηκε το πρότζεκτ το 2024. 

Η ταινία, που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930, είναι ένα γκέι ρομαντικό δράμα που ακολουθεί έναν ντετέκτιβ και έναν καθηγητή οικοτροφείου, οι οποίοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το Λος Άντζελες και να διαφύγουν στο Μεξικό. Ο Ντάνι Ραμίρεζ παραμένει στο καστ και θα  υποδυθεί τον εραστή του κεντρικού ήρωα.


Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2024 έγινε γνωστό ότι ο Χοακίν Φίνιξ ενημέρωσε τον Χέινς και τους παραγωγούς της ταινίας πως αποχωρεί από την παραγωγή, μόλις πέντε ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη των γυρισμάτων.

Η αποχώρησή του προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς άνθρωποι της βιομηχανίας θεωρούσαν ότι θα οδηγούσε οριστικά στην ακύρωση της ταινίας, αφού θα ήταν σχεδόν αδύνατο να βρεθεί αντικαταστάτης μέσα σε λίγες ημέρες. Ωστόσο, η ταινία του Χέινς φαίνεται πως διέψευσε όσα λέγονταν και γράφονταν, εξασφαλίζοντας έναν μεγάλο όνομα του Χόλιγουντ για να ηγηθεί αυτού του ιδιαίτερου πρότζεκτ.

