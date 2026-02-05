Η Κρίστεν Στιούαρτ αγόρασε ιστορικό κινηματογράφο στο Λος Άντζελες
Η Κρίστεν Στιούαρτ αγόρασε ιστορικό κινηματογράφο στο Λος Άντζελες

Με γοητεύουν τα παλιά, ετοιμόρροπα σινεμά, δήλωσε η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα

Η Κρίστεν Στιούαρτ αγόρασε ιστορικό κινηματογράφο στο Λος Άντζελες
Ιωάννα Μαρίνου
Στην αγορά ενός ιστορικού κινηματογράφου στο Λος Άντζελες προχώρησε η Κρίστεν Στιούαρτ.

Η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα επιβεβαίωσε την είδηση στο τεύχος Μαρτίου του «Architectural Digest» σχετικά με τον κινηματογράφο «Highland», που βρίσκεται στο Χάιλαντ Παρκ. Ο κινηματογράφος άνοιξε τις πόρτες του το 1925 και για δεκαετίες αποτελούσε σημείο αναφοράς για τη γειτονιά, μέχρι που σταμάτησε τη λειτουργία του το 2024. Οι πληροφορίες ότι η Στιούαρτ τον απέκτησε, είχαν κυκλοφορήσει ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, σε μια περίοδο που προετοιμαζόταν για γυρίσματα ταινίας.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έψαχνα για κινηματογράφο μέχρι που αυτό το μέρος τράβηξε την προσοχή μου. Τότε ήταν σαν να έπεσε ένας πυροβολισμός και ο αγώνας δρόμου ξεκίνησε» δήλωσε η ίδια και πρόσθεσε: «Με γοητεύουν τα παλιά, ετοιμόρροπα σινεμά. Πάντα θέλω να δω τι μυστήρια κρύβουν».

Παρότι η Κρίστεν Στιούαρτ έχει αναφέρει πρόσφατα, ότι πιθανότατα θα επέλεγε την Ευρώπη ως βάση για τα κινηματογραφικά της σχέδια, αντί για τις ΗΠΑ, η κίνηση της αγοράς δείχνει, ταυτόχρονα, μια πρόθεση να στηρίξει ανεξάρτητα κινηματογραφικά εγχειρήματα στο Λος Άντζελες.

Ο κινηματογράφος «Highland» έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και σε μεγάλες παραγωγές: παρουσιάστηκε στη σειρά «Wonder Man» της Marvel Television, ενώ αξιοποιήθηκε εκτενώς για τα γυρίσματα της ταινίας «The Adventures of Cliff Booth» του Ντέιβιντ Φίντσερ.

Φωτογραφία άρθρου: EPA
