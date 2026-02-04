Το «καρφί» της Βαλαβάνη για τον Βασάλο: Για να λέει ότι έχει πληγώσει τις γυναίκες, κάτι θα ξέρει
Κατά κύριο λόγο εγώ έχω πληγώσει τις γυναίκες, παραδέχτηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρώην σύντροφος της αθλητικογράφου
Μία πρόσφατη δήλωση του Κωνσταντίνου Βασάλου για τις σχέσεις του και συγκεκριμένα πως έχει πληγώσει συντρόφους του, σχολίασε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, αφήνοντας αιχμές σχετικά με την τοποθέτησή του.
Η αθλητικογράφος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου. Ανάμεσα σε όσα σχολίασε, δέχτηκε ερώτηση για την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Βασάλου, ο οποίος είπε πως δεν έχει πληγωθεί από κάποια γυναίκα, αλλά πως περισσότερο έχει πληγώσει ο ίδιος. Τότε, η πρώην σύντροφός του, Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε: «Για να το λέει, κάτι θα ξέρει».
Σε συνέντευξη που έδωσε ο Κωνσταντίνος Βασάλος στο vidcast «Νέα γυναίκα μόνη, ΔΕΝ ψάχνει» στο YouTube, μίλησε μεταξύ άλλων για τις σχέσεις του στο παρελθόν. Τότε παραδέχτηκε: «Δεν έχω πληγωθεί από τις γυναίκες. Κατά κύριο λόγο εγώ έχω πληγώσει τις γυναίκες. Κατά κύριο λόγο, από το γυναικείο φύλο είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Όποια κοπέλα ήρθε στη ζωή μου, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου 90%, μου φέρθηκε πάρα πολύ σωστά. Εγώ κάποιες φορές δεν έχω φερθεί σωστά».
