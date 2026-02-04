Το «καρφί» της Βαλαβάνη για τον Βασάλο: Για να λέει ότι έχει πληγώσει τις γυναίκες, κάτι θα ξέρει
GALA
Ευρυδίκη Βαλαβάνη Κωνσταντίνος Βασάλος Σχέση

Το «καρφί» της Βαλαβάνη για τον Βασάλο: Για να λέει ότι έχει πληγώσει τις γυναίκες, κάτι θα ξέρει

Κατά κύριο λόγο εγώ έχω πληγώσει τις γυναίκες, παραδέχτηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρώην σύντροφος της αθλητικογράφου

Το «καρφί» της Βαλαβάνη για τον Βασάλο: Για να λέει ότι έχει πληγώσει τις γυναίκες, κάτι θα ξέρει
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μία πρόσφατη δήλωση του Κωνσταντίνου Βασάλου για τις σχέσεις του και συγκεκριμένα πως έχει πληγώσει συντρόφους του, σχολίασε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, αφήνοντας αιχμές σχετικά με την τοποθέτησή του.

Η αθλητικογράφος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου. Ανάμεσα σε όσα σχολίασε, δέχτηκε ερώτηση για την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Βασάλου, ο οποίος είπε πως δεν έχει πληγωθεί από κάποια γυναίκα, αλλά πως περισσότερο έχει πληγώσει ο ίδιος. Τότε, η πρώην σύντροφός του, Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε: «Για να το λέει, κάτι θα ξέρει».

Δείτε το βίντεο


Σε συνέντευξη που έδωσε ο Κωνσταντίνος Βασάλος στο vidcast «Νέα γυναίκα μόνη, ΔΕΝ ψάχνει» στο YouTube, μίλησε μεταξύ άλλων για τις σχέσεις του στο παρελθόν. Τότε παραδέχτηκε: «Δεν έχω πληγωθεί από τις γυναίκες. Κατά κύριο λόγο εγώ έχω πληγώσει τις γυναίκες. Κατά κύριο λόγο, από το γυναικείο φύλο είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Όποια κοπέλα ήρθε στη ζωή μου, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου 90%, μου φέρθηκε πάρα πολύ σωστά. Εγώ κάποιες φορές δεν έχω φερθεί σωστά».
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης