Ο γιος του Έντι Μέρφι και η κόρη του Μάρτιν Λόρενς περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Ο Έρικ Μέρφι και η Τζάσμιν Λόρενς ανακοίνωσαν τη εγκυμοσύνη μέσω Instagram

Ιωάννα Μαρίνου
Το πρώτο τους παιδί ανακοίνωσαν ότι περιμένουν ο γιος του Έντι ΜέρφιΈρικ  και η κόρη του Μάρτιν ΛόρενςΤζάσμιν.

Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου μέσω Instagram, όπου το ζευγάρι δημοσίευσε ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Σε αυτές, η Τζάσμιν Λόρενς έδειξε τη φουσκωμένη της κοιλιά, ενώ ο σύζυγός της φαίνεται σε ένα στιγμιότυπο να ακουμπά το κεφάλι του σε εκείνο το μέρος του σώματός της. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψαν: «Ευχαριστούμε τον Ιησού για το μεγαλύτερο δώρο».

Τον περασμένο Μάιο, ο Έντι Μέρφι είχε επιβεβαιώσει ότι ο γιος του παντρεύτηκε την κόρη του Μάρτιν Λόρενς. Ο ηθοποιός είχε μιλήσει στην εκπομπή The Jennifer Hudson Show στις 29 Μαΐου, λέγοντας ότι ο γάμος έγινε περίπου «δύο εβδομάδες πριν» από τη συνέντευξη, καθώς το ζευγάρι προτίμησε να κρατήσει το γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. 

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Μέρφι είχε αναφέρει ότι «δεν έκαναν γάμο» με τη συνήθη έννοια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσει αργότερα μια μεγαλύτερη τελετή. «Πήγαν και παντρεύτηκαν στην εκκλησία. Ήταν μόνο οι δυο τους και ο ιερέας. Κάτι ήσυχο. Οπότε νομίζω ότι θα κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι ή κάτι τέτοιο», είχε πει.

Τον Νοέμβριο του 2024, ο Έρικ Μέρφι έκανε πρόταση γάμου στην Τζάσμιν Λόρενς, σχεδόν μετά από τρία χρόνια σχέσης. Η ανακοίνωση είχε γίνει με βίντεο στο Instagram, με πλάνα από τη στιγμή που εκείνη αποδέχτηκε την πρόταση.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
