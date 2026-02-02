Εκνευρισμένος ο Μασκ με τον Νόλαν μετά τα δημοσιεύματα ότι η «Ωραία Ελένη» στην Οδύσσεια θα είναι μαύρη
Η Λουπίτα Νιόνγκο έχει ανακοινωθεί ως μέλος του καστ, ωστόσο ο ρόλος της στην ταινία δεν έχει επιβεβαιωθεί δημόσια
Στον Κρίστοφερ Νόλαν επιτέθηκε ο Έλον Μασκ με αφορμή τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν ότι η μαύρη ηθοποιός Λουπίτα Νιόνγκο, ενδέχεται να υποδυθεί την «Ωραία Ελένη» στη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας».
Η ανακοίνωση της πιθανής συμμετοχής της Νιόνγκο στο καστ, που περιλαμβάνει επίσης μεγάλους αστέρες όπως οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Μασκ να αναρτά σχόλιο στο X (πρώην Twitter), όπου κατηγόρησε τον Νόλαν για έλλειψη ακεραιότητας. Ο Μασκ, απαντώντας σε κάποιον που υποστήριξε ότι η Ελένη στην ιστορία είναι «ξανθιά, ανοιχτόχρωμη και η γυναίκα που προκάλεσε τον πόλεμο για την ομορφιά της», δήλωσε: «Ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».
Δείτε την ανάρτηση και σχόλιό του
Η ταινία, που προσαρμόζει το έπος του Ομήρου για τη μεγάλη οθόνη, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου, και, σύμφωνα με αναφορές, η Νιόνγκο έχει επιλεγεί για τον ρόλο της Ελένης, αν και η συμμετοχή της δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως. Η ταινία, η οποία ακολουθεί τον Οδυσσέα στην επική του πορεία επιστροφής στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό πόλεμο, αναμένεται να είναι μία από τις πιο πολυδάπανες παραγωγές του 2026.
Δείτε το τρέιλερ
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
helen of troy was fair skinned, blonde, and "the face that launched a thousand ships" because she was so beautiful that men started a war over her— vittorio (@IterIntellectus) January 31, 2026
casting choices that make the premise incoherent are admissions that the story was never the point and an insult to the author https://t.co/6Nmnur96ID
