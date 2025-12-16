Οδύσσεια: Κυκλοφόρησαν νέες εικόνες από την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν
Οι φωτογραφίες δείχνουν τους Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ και Ρόμπερτ Πάτινσον στη μεταφορά του ομηρικού έπους
Νέες εικόνες από την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήρθαν στη δημοσιότητα. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Entertainment Weekly δείχνουν τους Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον και Χιμές Πατέλ στη μεταφορά του ομηρικού έπους.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης ενώνει και πάλι τις δυνάμεις του με τον Ματ Ντέιμον, ο οποίος πρωταγωνιστεί ως Οδυσσέας στο δεκαετές ταξίδι της επιστροφής του στην πατρίδα του μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στις εικόνες που κυκλοφόρησαν ο ηθοποιός στέκεται δίπλα Χιμές Πατέλ που συμμετέχει στην ταινία ως Ευρύλοχος.
Στη συγκεκριμένη ταινία ο Νόλαν συνεργάζεται επίσης για μία ακόμη φορά με την Αν Χάθαγουεϊ που είχε υποδυθεί την Catwoman στο «Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή» και τη δρ. Μπραντ στο «Interstellar». Στην «Οδύσσεια» ενσαρκώνει την Πηνελόπη, ενώ ο Τομ Χόλαντ έχει τον ρόλο του Τηλέμαχου.
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε το Entertainment Weekly
Πέρα από τους Ντέιμον, Χάθαγουεϊ, Χόλαντ και Πατέλ, στην «Οδύσσεια» συμμετέχει και ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος εμφανίζεται σε μία από τις εικόνες που δημοσίευσε το περιοδικό ως Αντίνοος, καθώς και οι Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Έλιοτ Πέιτζ, Σαρλίζ Θερόν, Τζον Μπέρνθαλ, Μπένι Σάφντι, Τζον Λεγκουιζάμο, Μπιλ Ίργουιν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζέσι Γκαρσία και Γουίλ Γιουν Λι.
Η Universal Pictures έχει περιγράψει την ταινία ως «ένα μυθικό έπος δράσης, γυρισμένο σε όλο τον κόσμο με ολοκαίνουργια τεχνολογία φιλμ IMAX». Σε μία από τις φωτογραφίες μάλιστα ο Νόλαν φαίνεται να σκηνοθετεί την ταινία δίπλα στην κάμερα IMAX.
Η «Οδύσσεια» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου του 2026.
New exclusive images of Christopher Nolan's next movie, The Odyssey, show stars Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, and Himesh Patel, in adaptation of Homer's epic. https://t.co/fUWX5gFXTX— Entertainment Weekly (@EW) December 16, 2025
