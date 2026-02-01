Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Η Κάιλι Τζένερ και η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αναπαριστούν την εμβληματική φωτογραφία της Σοφία Λόρεν και της Τζέιν Μάνσφιλντ
Οι δύο αδελφές θέλησαν να διαφημίσουν το νέο τους project με αισθητική εμπνευσμένη από το Χόλιγουντ των ’50s
Με αναφορά σε μία από τις πιο διάσημες εικόνες της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ παρουσιάστηκε η νέα συνεργασία της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και της Κάιλι Τζένερ, καθώς οι δύο αδελφές αναπαρέστησαν τη θρυλική φωτογραφία της Σοφία Λόρεν με την Τζέιν Μάνσφιλντ για την προώθηση νέου προϊόντος ομορφιάς.
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, που ίδρυσε τη Lemme πριν από τέσσερα χρόνια μαζί με τον Σάιμον Χακ, παρουσίασε μέσω social media τη limited edition σειρά Lemme x Kylie Cosmetics Skin Glaze Gummies.
Οι φωτογραφίες είναι ασπρόμαυρες και απεικονίζουν τις δύο αδελφές με εντυπωσιακές, ντεκολτέ δημιουργίες και vintage χτενίσματα, σε μίας προσπάθεια αισθητικής αναφοράς στο κλασικό στιγμιότυπο των δύο σταρ του 1957.
Δείτε τις φωτογραφίες
Kylie Jenner and Kourtney Kardashian recreate iconic Sophia Loren and Jayne Mansfield photo in beauty gummy ad https://t.co/4BaWBb7jrJ— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 31, 2026
