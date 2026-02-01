Η Κάιλι Τζένερ και η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αναπαριστούν την εμβληματική φωτογραφία της Σοφία Λόρεν και της Τζέιν Μάνσφιλντ
GALA
Κόρτνεϊ Καρντάσιαν Κάιλι Τζένερ

Η Κάιλι Τζένερ και η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αναπαριστούν την εμβληματική φωτογραφία της Σοφία Λόρεν και της Τζέιν Μάνσφιλντ

Οι δύο αδελφές θέλησαν να διαφημίσουν το νέο τους project με αισθητική εμπνευσμένη από το Χόλιγουντ των ’50s

Η Κάιλι Τζένερ και η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αναπαριστούν την εμβληματική φωτογραφία της Σοφία Λόρεν και της Τζέιν Μάνσφιλντ
Άννα Νταλλαρή
2 ΣΧΟΛΙΑ
Με αναφορά σε μία από τις πιο διάσημες εικόνες της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ παρουσιάστηκε η νέα συνεργασία της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και της Κάιλι Τζένερ, καθώς οι δύο αδελφές αναπαρέστησαν τη θρυλική φωτογραφία της Σοφία Λόρεν με την Τζέιν Μάνσφιλντ για την προώθηση νέου προϊόντος ομορφιάς. 

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, που ίδρυσε τη Lemme πριν από τέσσερα χρόνια μαζί με τον Σάιμον Χακ, παρουσίασε μέσω social media τη limited edition σειρά Lemme x Kylie Cosmetics Skin Glaze Gummies.

Οι φωτογραφίες είναι ασπρόμαυρες και απεικονίζουν τις δύο αδελφές με εντυπωσιακές, ντεκολτέ δημιουργίες και vintage χτενίσματα, σε μίας προσπάθεια αισθητικής αναφοράς στο κλασικό στιγμιότυπο των δύο σταρ του 1957.

Δείτε τις φωτογραφίες
Η Κάιλι Τζένερ και η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αναπαριστούν την εμβληματική φωτογραφία της Σοφία Λόρεν και της Τζέιν Μάνσφιλντ
Η Κάιλι Τζένερ και η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αναπαριστούν την εμβληματική φωτογραφία της Σοφία Λόρεν και της Τζέιν Μάνσφιλντ
Άννα Νταλλαρή
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης