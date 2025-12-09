Η Μπέλα Χαντίντ ποζάρει με τον καουμπόη σύντροφό της στο Instagram
Η Μπέλα Χαντίντ ποζάρει με τον καουμπόη σύντροφό της στο Instagram
Το μοντέλο και ο Αντάν Μπανουέλος γνωρίστηκαν το 2023 - Χαντίντ μετακόμισε στο Τέξας για να βρίσκεται στο πλευρό του
Μια σπάνια ματιά στην καθημερινότητα με τον καουμπόη σύντροφό της, Αντάν Μπανουέλος έδωσε η Μπέλα Χαντίντ, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες τους.
Το ζευγάρι, που πλέον ζει μόνιμα στο Τέξας, πόζαρε αγκαλιά με τις εικόνες που κοινοποίησε το μοντέλο τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στα social media, να αποτυπώνουν μία western αισθητική. Στις φωτογραφίες, η Χαντίντ ποζάρει δίπλα σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο με στράπλες φόρεμα και τζάκετ, χαμογελώντας στον Μπανουέλος που την ακουμπάει τρυφερά, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα πλησιάζει για να τη φιλήσει.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Χαντίντ και ο Μπανουέλος γνωρίστηκαν το φθινόπωρο του 2023. Η Μπέλα Χαντίντ μετακόμισε στο Τέξας για να βρίσκεται στο πλευρό του, ενώ έχει λάβει μέρος και σε αγώνες horse cutting, μετά από προπόνηση με τον σύντροφό της. Το περιβάλλον της ιππασίας έχει περάσει σταδιακά και στη δημόσια εικόνα της, με τις εμφανίσεις της να έχουν στραφεί σε μια πιο «western» αισθητική.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην «British Vogue», το μοντέλο είχε μιλήσει για τη σχέση τους: «Πάντα ήθελα τον καουμπόη και είναι πραγματικά πανέμορφος, να σας πω την αλήθεια».
