Spheyiaa για το τραγούδι που έστειλε για τη Eurovision: Το βασίσαμε σε ένα παραμύθι για την εικόνα
Είναι φτιαγμένο και δομημένο για τη Eurovision, εξήγησε η φιναλίστ του ελληνικού τελικού
Στη διαδικασία δημιουργίας του τραγουδιού «Χίλια Κομμάτια» που της εξασφάλισε μία θέση στον ελληνικό τελικό της Eurovision αναφέρθηκε η Spheyiaa. Η τραγουδίστρια τόνισε ότι το κομμάτι μιλάει για την εικόνα ενός ανθρώπου και επισήμανε ότι βασίστηκε σε ένα παράμυθι. Την ίδια στιγμή όμως το ύφος του, όπως είπε, είναι ιδανικό για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό τραγουδιού.
«Το “Χίλια κομμάτια” κατατάσσεται σίγουρα στην ποπ και έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε ένα παραμυθένιο ύφος, ταυτόχρονα είναι φτιαγμένο και δομημένο για τη Eurovision. Εκεί είχαμε σκεφτεί ότι θέλαμε να δώσουμε ποιότητα και νόημα στους στίχους. Μουσική που προέρχεται από την Ελλάδα και επειδή το βασίσαμε σε ένα παραμύθι για την εικόνα. Στην ουσία μιλάω στην αντανάκλασή μου μέσα από τον καθρέπτη», είπε χαρακτηριστικά η Spheyiaa στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι οι στίχοι του τραγουδιού εστιάζουν στην επιρροή που έχει η εικόνα στους νέους κυρίως ανθρώπους. Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Η εικόνα, αφού ζούμε στην εποχή των social media, τους επηρεάζει όλους, πόσο μάλλον τις επόμενες γενιές που μεγαλώνουν μέσα σε αυτά. Ξαφνικά βλέπεις ότι η πραγματικότητα πάει σε μία οθόνη. Όλοι έχουμε τις ανασφάλειές μας. Μου αρέσει μέσα από την μουσική μου να περνάω και κάτι… γι’ αυτό το πήγαμε εκεί. Το τραγούδι το έγραψα μαζί με την ομάδα».
Δείτε το βίντεο
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, πρόσθεσε ότι το ψευδώνυμό της εξακολουθεί να αποτελεί κομμάτι του εαυτού της. «Είναι και μια ωραία διαδικασία. Έχει να κάνει και με το brand, δηλαδή βλέπεις ότι ο κόσμος πλέον παίρνει αυτή την τάση. Επειδή δεν θέλω να εμπορευματοποιήσω το πρόσωπο μου, το όνομα μου, προτιμώ να το κάνω έτσι. Είμαι εγώ, σίγουρα, όλα τα κομμάτια είναι βιωματικά».
Όσον αφορά στην επιθυμία της να πορευτεί καλλιτεχνικά με ένα ψευδώνυμο, διευκρίνισε πως αισθάνεται ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύει την ιδιωτικότητά της και την ελευθερία της. Όπως επισήμανε: «Να με αποκαλείτε Spheyiaa καλύτερα. Γιατί νιώθω ότι, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να συστηθείς ως καλλιτέχνης με τη μουσική σου, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ταυτότητα, ένα πρόσωπο. Άλλη είναι η Γεωργία στον έξω κόσμο. Βασικά νιώθω ότι μέσα από τη μουσική σου δίνεις κάποιο χαρακτήρα αλλά πρέπει κάπως να προστατεύεις τον προσωπικό σου χώρο και την ελευθερία σου».
