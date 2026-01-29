Leroybroughtflowers για τον ελληνικό τελικό της Eurovision: Το τραγούδι μου μιλάει για το σαμποτάζ που κάνουμε στον εαυτό μας
Θεωρώ ότι μπορεί να σταθεί στη Eurovision, ανέφερε μεταξύ άλλων
Το μήνυμα πίσω από το τραγούδι «SABOTAGE!» με το οποίο θα διαγωνιστεί στον ελληνικό τελικό της Eurovision εξήγησε ο Leroybroughtflowers. Όπως είπε ο φιναλίστ, το τραγούδι πραγματεύεται το σαμποτάζ που κάνει ο οποιοσδήποτε στον εαυτό του, στο πλαίσιο μίας ερωτικής σχέσης, αλλά και σε κάθε πτυχή της ζωής του.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, ο leroybroughtflowers επισήμανε για το τραγούδι του: «Ουσιαστικά μιλάει για το σαμποτάζ που κάνουμε στον εαυτό μας. Παρόλα αυτά, το εξετάζει στο πλαίσιο μίας ερωτικής σχέσης. Ο άνθρωπος που μιλάει λέει ''Και τι περίμενες; Αφού αυτό πάνω είναι ένα σαμποτάζ πάντα. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω γενικά το ότι υπονομεύουμε τον εαυτό μας. Πιστεύω ότι το κάνουμε όλοι στον εαυτό μας».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξήγησε ότι ήθελε να παρουσιάσει ένα κομμάτι που να αναδεικνύει την καλλιτεχνική του ταυτότητα: «Εγώ γράφω τα τραγούδια μου. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε αυτή τη φάση τη δημιουργική. Οπότε θεώρησα ότι θέλω να προβληθώ με τον πραγματικό μου ήχο και σε αυτά τα τρία λεπτά να δουν αυτό που πραγματικά κάνω. Θεωρώ ότι μπορεί να σταθεί στη Eurovision».
