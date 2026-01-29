Πέθανε ένα κομμάτι μου, είπε η πρώην σύζυγος του Σπύρου Καρατζαφέρη για τον θάνατό του
Πέθανε ένα κομμάτι μου, είπε η πρώην σύζυγος του Σπύρου Καρατζαφέρη για τον θάνατό του
Η Ράνια Καρατζαφέρη μίλησε για την απώλεια του δημοσιογράφου με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη μέχρι το 2018
Για τον θάνατο του Σπύρου Καρατζαφέρη μίλησε η πρώην σύζυγός του, Ράνια Καρατζαφέρη, τονίζοντας πως μαζί του πέθανε και ένα δικό της κομμάτι.
Ο Σπύρος Καρατζαφέρης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, όπως έγινε γνωστό στις 23 Ιανουαρίου. Υπήρξε παντρεμένος με τη Ράνια Καρατζαφέρη μέχρι το 2018 και η ίδια περιέγραψε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη ζωή της μαζί του, αποκαλύπτοντας πώς της είχε κάνει πρόταση γάμου, πώς ήταν ο χαρακτήρας του, αλλά και ποιες ήταν οι σχέσεις τους μετά το διαζύγιό τους.
Η δημοσιογράφος είπε αναλυτικά για την απώλεια του πρώην συζύγου της: «Πέθανε ένα κομμάτι μου. Πολύ σπουδαίο και σημαντικό και είμαι ευγνώμων που έζησα αυτά τα χρόνια, τα έξι, δίπλα σ’ αυτόν τον άνθρωπο. Ήμουν στη ζωή του μία σχέση που ήτανε πάρα πολύ έντονη σε όλα τα επίπεδα. Και, φυσικά, νομίζω ήμασταν και το πρώτο ζευγάρι που γράψαμε και μια μικρή τηλεοπτική ιστορία μαζί. Ερωτευτήκαμε στα δημοσιογραφικά γραφεία και εξελίχθηκε γιατί εκτός από την προσωπική σχέση και χημεία που είχαμε, αυτό μας βοήθησε και στη δουλειά, γιατί είχαμε το ίδιο πάθος και την ίδια τρέλα για το ρεπορτάζ».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg0xx77p67bd)
Στη συνέχεια, μίλησε για τη σχέση τους: «Η πρόταση γάμου δεν έγινε παραδοσιακά. Μου είπε κάποια στιγμή "μόλις βγει το διαζύγιό σου, θα παντρευτούμε την επόμενη μέρα". Και όντως έτσι έγινε, μετά από τρεις μέρες παντρευτήκαμε. Τα πάντα θυμάμαι, ειδικά απ’ το άκουσμα του θανάτου του, δεν έχεις σταματήσει να περνάνε αναμνήσεις απ’ το μυαλό μου, κάθε μέρα θυμάμαι και κάτι καινούριο. Έχω πάρα πολλά πράγματα να θυμάμαι από τον Σπύρο. Ο Σπύρος με εκτιμούσε σαν δημοσιογράφο. Μου έδωσε τον χώρο να δείξω τι μπορώ να κάνω, γιατί πίστευε σε μένα. Για τον λόγο αυτό μου ζήτησε να φέρω το επώνυμό του. Οπότε αυτή την τεράστια τιμή εγώ πώς να τη διαχειριστώ; Μου τα έδωσε όλα συναισθηματικά, ναι. Και αυτό το είχαν αντιληφθεί και οι δικοί του άνθρωποι ότι, εντάξει, υπήρχε μία αδυναμία, όπως είχα και εγώ σε αυτόν. Άρχοντας, κύριος, δυναμικός πολύ, δεν έπαιρνε χαμπάρι τίποτα, υπερασπιζόταν το δίκιο. Υπήρξε δεινός ρεπόρτερ που έβγαλε πάρα πολλούς δημοσιογράφους», δήλωσε.
Στο τέλος, η Ράνια Καρατζαφέρη επισήμανε για την επικοινωνία τους μετά τον χωρισμό: «Στους χωρισμούς, αυτοί οι μεγάλοι έρωτες γίνονται άβολοι μετά να έχεις επαφή με τον άλλον. Δεν το αντέχεις. Και γι’ αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις η επαφή κόβεται μαχαίρι».
Ο Σπύρος Καρατζαφέρης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, όπως έγινε γνωστό στις 23 Ιανουαρίου. Υπήρξε παντρεμένος με τη Ράνια Καρατζαφέρη μέχρι το 2018 και η ίδια περιέγραψε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη ζωή της μαζί του, αποκαλύπτοντας πώς της είχε κάνει πρόταση γάμου, πώς ήταν ο χαρακτήρας του, αλλά και ποιες ήταν οι σχέσεις τους μετά το διαζύγιό τους.
Η δημοσιογράφος είπε αναλυτικά για την απώλεια του πρώην συζύγου της: «Πέθανε ένα κομμάτι μου. Πολύ σπουδαίο και σημαντικό και είμαι ευγνώμων που έζησα αυτά τα χρόνια, τα έξι, δίπλα σ’ αυτόν τον άνθρωπο. Ήμουν στη ζωή του μία σχέση που ήτανε πάρα πολύ έντονη σε όλα τα επίπεδα. Και, φυσικά, νομίζω ήμασταν και το πρώτο ζευγάρι που γράψαμε και μια μικρή τηλεοπτική ιστορία μαζί. Ερωτευτήκαμε στα δημοσιογραφικά γραφεία και εξελίχθηκε γιατί εκτός από την προσωπική σχέση και χημεία που είχαμε, αυτό μας βοήθησε και στη δουλειά, γιατί είχαμε το ίδιο πάθος και την ίδια τρέλα για το ρεπορτάζ».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μίλησε για τη σχέση τους: «Η πρόταση γάμου δεν έγινε παραδοσιακά. Μου είπε κάποια στιγμή "μόλις βγει το διαζύγιό σου, θα παντρευτούμε την επόμενη μέρα". Και όντως έτσι έγινε, μετά από τρεις μέρες παντρευτήκαμε. Τα πάντα θυμάμαι, ειδικά απ’ το άκουσμα του θανάτου του, δεν έχεις σταματήσει να περνάνε αναμνήσεις απ’ το μυαλό μου, κάθε μέρα θυμάμαι και κάτι καινούριο. Έχω πάρα πολλά πράγματα να θυμάμαι από τον Σπύρο. Ο Σπύρος με εκτιμούσε σαν δημοσιογράφο. Μου έδωσε τον χώρο να δείξω τι μπορώ να κάνω, γιατί πίστευε σε μένα. Για τον λόγο αυτό μου ζήτησε να φέρω το επώνυμό του. Οπότε αυτή την τεράστια τιμή εγώ πώς να τη διαχειριστώ; Μου τα έδωσε όλα συναισθηματικά, ναι. Και αυτό το είχαν αντιληφθεί και οι δικοί του άνθρωποι ότι, εντάξει, υπήρχε μία αδυναμία, όπως είχα και εγώ σε αυτόν. Άρχοντας, κύριος, δυναμικός πολύ, δεν έπαιρνε χαμπάρι τίποτα, υπερασπιζόταν το δίκιο. Υπήρξε δεινός ρεπόρτερ που έβγαλε πάρα πολλούς δημοσιογράφους», δήλωσε.
Στο τέλος, η Ράνια Καρατζαφέρη επισήμανε για την επικοινωνία τους μετά τον χωρισμό: «Στους χωρισμούς, αυτοί οι μεγάλοι έρωτες γίνονται άβολοι μετά να έχεις επαφή με τον άλλον. Δεν το αντέχεις. Και γι’ αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις η επαφή κόβεται μαχαίρι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα