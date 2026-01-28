Οι εκπλήξεις και οι ανατροπές των υποψηφιοτήτων για τα BAFTA του 2026

Αν και ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Frankenstein», Τζέικομπ Ελόρντι, εξασφάλισε μια υποψηφιότητα για Β' Ανδρικό Ρόλο και η ταινία έτυχε μεγάλης εκτίμησης στις κατηγορίες Καλύτερης Καλύτερης Ταινίας, ο σκηνοθέτης Ντελ Τόρο έχασε μια υποψηφιότητα για σκηνοθεσία, όπως και στα φετινά Όσκαρ. Η ταινία επίσης δεν αναγνωρίστηκε στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας ή Διασκευασμένου Σεναρίου, ενώ εκπροσωπείται και στις δύο στην κούρσα των Όσκαρ.Αφού αποκλείστηκε εντελώς από τις υποψηφιότητες για Όσκαρ την περασμένη εβδομάδα, το μιούζικαλ «Wicked: For Good» δεν έλαβε αναγνώριση και από τα BAFTA. Αν και η δεύτερη ταινία κέρδισε υποψηφιότητες στις κατηγορίες κοστουμιών, μαλλιών και μακιγιάζ, η Σύνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε δεν έλαβαν υποψηφιότητες για τις ερμηνείες τους και επίσης δεν εμφανίστηκε στις λίστες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας ή Σεναρίου.Η Βρετανική Ακαδημία, σε γενικές γραμμές, έχει καταφέρει να αναγνωρίσει ξενόγλωσσες ταινίες. Το «All Quiet on the Western Front» κατέρριψε ρεκόρ το 2023. Φέτος, η ταινία «It was Just an Accident» και «Sirat», παρά τον Χρυσό Φοίνικα και την αναγνώριση από τους κριτικούς, μπόρεσαν να τα καταφέρουν μόνο στην κατηγορία ξενόγλωσσων ταινιών. Το «The Secret Agent» ήταν επίσης υποψήφιο για Πρωτότυπο Σενάριο, όμως ο υποψήφιος για Όσκαρ Βάγκνερ Μόουρα δεν διεκδικεί βραβείο BAFTA.