Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Οι εκπλήξεις και οι ανατροπές των υποψηφιοτήτων για τα BAFTA του 2026
Οι εκπλήξεις και οι ανατροπές των υποψηφιοτήτων για τα BAFTA του 2026
Η Βρετανική Ακαδημία, σε γενικές γραμμές, έχει καταφέρει να αναγνωρίσει ξενόγλωσσες ταινίες
Η λίστα υποψηφιοτήτων των Κινηματογραφικών Βραβείων του 2026 της Βρετανικής Ακαδημίας (BAFTA) έχει και εκπλήξεις και ανατροπές.
Οι ταινίες «One Battle After Another», «Sinners», «Hamnet» και «Marty Supreme» τα πήγαν σε μεγάλο βαθμό όπως αναμενόταν και κυριαρχούν στη λίστα, υπάρχουν όμως και αρκετές υποψηφιότητες που προκάλεσαν απορίες.
Οι εκπλήξεις, σύμφωνα με το Variety είναι:
Ο Πολ Μέσκαλ έχοντας χάσει τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Hamnet», έλαβε υποψηφιότητα για βραβείο BAFTA Β' Ανδρικού Ρόλου. Είναι πλέον η τρίτη υποψηφιότητα του Μέσκαλ για τα βραβεία BAFTA σε τέσσερα χρόνια, μετά τα «Aftersun» και «All of Us Strangers».
Η Τσέιζ Ινφίνιτι, η οποία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει υποψηφιότητα στα Όσκαρ για τον ρόλο της στο «One Battle After Another» είναι τώρα υποψήφια για το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου BAFTA (καθώς και για το βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα).
Ως μια από τις μεγαλύτερες βρετανικές ανεξάρτητες επιτυχίες της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, το «I Swear» ήταν αναμενόμενο να έχει κάποια υποψηφιότητα για βραβείο BAFTA. Αλλά λίγοι θα είχαν προβλέψει τις πέντε υποψηφιότητές του, ειδικά δύο στις κατηγορίες ερμηνείας. Ο πρωταγωνιστής Ρόμπερτ Αραμάγιο, μαζί με μια υποψηφιότητα για το βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα είναι πλέον υποψήφιος για το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου (σε μια ομάδα μαζί με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τίμοθι Σαλαμέ), ενώ ο Πίτερ Μάλαν είναι υποψήφιος για το βραβείο Β' Ανδρικού ρόλου (μαζί με τους Σον Πεν και Τζέικομπ Ελόρντι).
Η Έμιλι Γουάτσον δεν εμφανίστηκε στις λίστες βραβείων αυτή τη σεζόν, αλλά κερδίζει την πρώτη της υποψηφιότητα για BAFTA μετά από 25 χρόνια για το «Hamnet».
Ο Τζέσι Πλέμονς έλαβε διθυραμβικές κριτικές στη Βενετία για την ερμηνεία του στην ταινία Bugonia, αλλά δεν κατάφερε να είναι υποψήφιος για Όσκαρ. Επιστρέφει στη σκηνή των βραβείων στα BAFTA.
Ήταν μια δύσκολη περίοδος για την εταιρεία διανομής Mubi, αφού η ταινία «No Other Choice» αποκλείστηκε από τα Όσκαρ και έπρεπε να αντιμετωπίσει κάποιες κακές δημόσιες σχέσεις, αλλά σήμερα συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων για τις ταινίες Die My Love, The Secret Agent Sentimental Value (υποψήφια σε οκτώ κατηγορίες).
Οι ανατροπές:
Οι ταινίες «One Battle After Another», «Sinners», «Hamnet» και «Marty Supreme» τα πήγαν σε μεγάλο βαθμό όπως αναμενόταν και κυριαρχούν στη λίστα, υπάρχουν όμως και αρκετές υποψηφιότητες που προκάλεσαν απορίες.
Οι εκπλήξεις, σύμφωνα με το Variety είναι:
Ο Πολ Μέσκαλ έχοντας χάσει τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Hamnet», έλαβε υποψηφιότητα για βραβείο BAFTA Β' Ανδρικού Ρόλου. Είναι πλέον η τρίτη υποψηφιότητα του Μέσκαλ για τα βραβεία BAFTA σε τέσσερα χρόνια, μετά τα «Aftersun» και «All of Us Strangers».
Η Τσέιζ Ινφίνιτι, η οποία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει υποψηφιότητα στα Όσκαρ για τον ρόλο της στο «One Battle After Another» είναι τώρα υποψήφια για το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου BAFTA (καθώς και για το βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα).
Ως μια από τις μεγαλύτερες βρετανικές ανεξάρτητες επιτυχίες της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, το «I Swear» ήταν αναμενόμενο να έχει κάποια υποψηφιότητα για βραβείο BAFTA. Αλλά λίγοι θα είχαν προβλέψει τις πέντε υποψηφιότητές του, ειδικά δύο στις κατηγορίες ερμηνείας. Ο πρωταγωνιστής Ρόμπερτ Αραμάγιο, μαζί με μια υποψηφιότητα για το βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα είναι πλέον υποψήφιος για το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου (σε μια ομάδα μαζί με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τίμοθι Σαλαμέ), ενώ ο Πίτερ Μάλαν είναι υποψήφιος για το βραβείο Β' Ανδρικού ρόλου (μαζί με τους Σον Πεν και Τζέικομπ Ελόρντι).
Η Έμιλι Γουάτσον δεν εμφανίστηκε στις λίστες βραβείων αυτή τη σεζόν, αλλά κερδίζει την πρώτη της υποψηφιότητα για BAFTA μετά από 25 χρόνια για το «Hamnet».
Ο Τζέσι Πλέμονς έλαβε διθυραμβικές κριτικές στη Βενετία για την ερμηνεία του στην ταινία Bugonia, αλλά δεν κατάφερε να είναι υποψήφιος για Όσκαρ. Επιστρέφει στη σκηνή των βραβείων στα BAFTA.
Ήταν μια δύσκολη περίοδος για την εταιρεία διανομής Mubi, αφού η ταινία «No Other Choice» αποκλείστηκε από τα Όσκαρ και έπρεπε να αντιμετωπίσει κάποιες κακές δημόσιες σχέσεις, αλλά σήμερα συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων για τις ταινίες Die My Love, The Secret Agent Sentimental Value (υποψήφια σε οκτώ κατηγορίες).
Οι ανατροπές:
Αν και ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Frankenstein», Τζέικομπ Ελόρντι, εξασφάλισε μια υποψηφιότητα για Β' Ανδρικό Ρόλο και η ταινία έτυχε μεγάλης εκτίμησης στις κατηγορίες Καλύτερης Καλύτερης Ταινίας, ο σκηνοθέτης Ντελ Τόρο έχασε μια υποψηφιότητα για σκηνοθεσία, όπως και στα φετινά Όσκαρ. Η ταινία επίσης δεν αναγνωρίστηκε στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας ή Διασκευασμένου Σεναρίου, ενώ εκπροσωπείται και στις δύο στην κούρσα των Όσκαρ.
Αφού αποκλείστηκε εντελώς από τις υποψηφιότητες για Όσκαρ την περασμένη εβδομάδα, το μιούζικαλ «Wicked: For Good» δεν έλαβε αναγνώριση και από τα BAFTA. Αν και η δεύτερη ταινία κέρδισε υποψηφιότητες στις κατηγορίες κοστουμιών, μαλλιών και μακιγιάζ, η Σύνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε δεν έλαβαν υποψηφιότητες για τις ερμηνείες τους και επίσης δεν εμφανίστηκε στις λίστες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας ή Σεναρίου.
Η Βρετανική Ακαδημία, σε γενικές γραμμές, έχει καταφέρει να αναγνωρίσει ξενόγλωσσες ταινίες. Το «All Quiet on the Western Front» κατέρριψε ρεκόρ το 2023. Φέτος, η ταινία «It was Just an Accident» και «Sirat», παρά τον Χρυσό Φοίνικα και την αναγνώριση από τους κριτικούς, μπόρεσαν να τα καταφέρουν μόνο στην κατηγορία ξενόγλωσσων ταινιών. Το «The Secret Agent» ήταν επίσης υποψήφιο για Πρωτότυπο Σενάριο, όμως ο υποψήφιος για Όσκαρ Βάγκνερ Μόουρα δεν διεκδικεί βραβείο BAFTA.
Αφού αποκλείστηκε εντελώς από τις υποψηφιότητες για Όσκαρ την περασμένη εβδομάδα, το μιούζικαλ «Wicked: For Good» δεν έλαβε αναγνώριση και από τα BAFTA. Αν και η δεύτερη ταινία κέρδισε υποψηφιότητες στις κατηγορίες κοστουμιών, μαλλιών και μακιγιάζ, η Σύνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε δεν έλαβαν υποψηφιότητες για τις ερμηνείες τους και επίσης δεν εμφανίστηκε στις λίστες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας ή Σεναρίου.
Η Βρετανική Ακαδημία, σε γενικές γραμμές, έχει καταφέρει να αναγνωρίσει ξενόγλωσσες ταινίες. Το «All Quiet on the Western Front» κατέρριψε ρεκόρ το 2023. Φέτος, η ταινία «It was Just an Accident» και «Sirat», παρά τον Χρυσό Φοίνικα και την αναγνώριση από τους κριτικούς, μπόρεσαν να τα καταφέρουν μόνο στην κατηγορία ξενόγλωσσων ταινιών. Το «The Secret Agent» ήταν επίσης υποψήφιο για Πρωτότυπο Σενάριο, όμως ο υποψήφιος για Όσκαρ Βάγκνερ Μόουρα δεν διεκδικεί βραβείο BAFTA.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα