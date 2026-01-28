Ευαγγελία Μουμούρη: Μετά τα γυρίσματα του «Ριφιφί» έμενα σε Airbnb για να είμαι μόνη μου

Έλειπα από το σπίτι μου σχεδόν τρεις μήνες, ακολούθησα μία μοναχική διαδικασία, όπως του χαρακτήρα που υποδύθηκα, ανέφερε η ηθοποιός