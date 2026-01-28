Ευαγγελία Μουμούρη: Μετά τα γυρίσματα του «Ριφιφί» έμενα σε Airbnb για να είμαι μόνη μου
Έλειπα από το σπίτι μου σχεδόν τρεις μήνες, ακολούθησα μία μοναχική διαδικασία, όπως του χαρακτήρα που υποδύθηκα, ανέφερε η ηθοποιός
Η ηθοποιός συμμετείχε στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια στον ρόλο της Όλγας, μιας μητέρας που έχει χάσει το παιδί της. Σε δηλώσεις της στην κάμερα του «Happy Day», που προβλήθηκαν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, ανέφερε ότι για σχεδόν τρεις μήνες, ακολούθησε έναν μοναχικό τρόπο ζωής, αντίστοιχο με αυτόν της ηρωίδας που υποδυόταν.
Όπως τόνισε η Ευαγελλία Μουμούρη δεν ήταν μία συνειδητή επιλογή, η απόφασή της αυτή να μην μένει για ένα διάστημα στο σπίτι της: «Δεν γυρνούσα στο σπίτι μου μετά τα γυρίσματα, πήγαινα αλλού, έκλεινα airbnb κοντά στα γυρίσματα, για να είμαι μόνη μου, να το κάνω όλο μόνη μου, να μην γυρνάω στο σπίτι. Δεν ήταν κάτι συνειδητό, ήταν μία διαδικασία που αποφάσισα να την κάνω έτσι, να λείπω από το σπίτι μου σχεδόν τρεις μήνες, να ακολουθήσω μία μοναχική διαδικασία, όπως μοναχικά ζούσε και ο χαρακτήρας μου, έτσι αποφάσισα να κάνω».
Αποθεωτικά ήταν τα σχόλια στο X για την ερμηνεία της Ευαγγελίας Μουμούρη στο φινάλε του «Ριφιφί», με τους τηλεθεατές να επαινούν το υποκριτικό της ταλέντο. Η τελευταία σκηνή με την πάστα, της οποίας στα προηγούμενα επεισόδια έτρωγε ένα μέρος, ξεχώρισε, ενώ στο τέλος την έφαγε ολόκληρη, αποσπώντας τις περισσότερες αντιδράσεις στο ίντερνετ.
Ανατρίχιασαν στο X με την Ευαγγελία Μουμούρη στο φινάλε του «Ριφιφί»
Η ηθοποιός υποδύθηκε μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της και παραμένει «όρθια» μέσα στην απώλεια, ενώ παράλληλα είναι ο εγκέφαλος της ληστείας, όχι για τα χρήματα, αλλά για την εκδίκηση της οικογένειάς της. Η ιστορία της ηρωίδας βασίζεται στην πραγματική υπόθεση παιδιού από τη Μυτιλήνη, που πέθανε περιμένοντας να ξεμπλοκαριστεί ο ερανικός λογαριασμός, στον οποίο είχαν συγκεντρωθεί τα χρήματα για τη σωτηρία του.
Στο X πολλοί εξέφρασαν έντονη συγκίνηση και θαυμασμό, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Μυθική ερμηνεία από Ευαγγελία Μουμούρη», «Τι έκανες ρε Μουμούρη» και «Ευαγγελία Μουμούρη υποκλινόμαστε στο μέγεθος του ταλέντου σας». Άλλοι στάθηκαν στη συνολική ποιότητα της σειράς: «Μόλις την τελείωσα. Από τις καλύτερες παραγωγές των τελευταίων χρόνων με ένα εξαιρετικό καστ που κανένας δεν επισκιάζει τον άλλον. Τώρα για την Ευαγγελία Μουμούρη τι να πω; Συγκλονιστική. Στην τελευταία σκηνή με την πάστα δίνει ρεσιτάλ. 6 επεισόδια κύλησαν σαν νερό. Μπράβο». Τέλος, κάποιος άλλος έγραψε: «Πάντα θαύμαζα τη Μουμούρη σε κάθε της ρόλο. Σε κωμωδία σε κάνει να πιάνεις την κοιλιά σου από τα γέλια και τώρα σε αυτό το δραματικό ρόλο σε έκανε να κλαις σαν να μην υπάρχει αύριο», ενώ το γενικό συμπέρασμα συνοψίστηκε στο σχόλιο: «Ευαγγελία Μουμούρη είσαι ηθοποιάρα».
Είναι συγκλονιστικό το πώς μια σειρά της οποίας το φινάλε γνωρίζεις, σου δημιουργεί αγωνία μέχρι να πέσουν οι τίτλοι του τέλους.— Giorgos_Zahariou (@ZahariouGiorgos) January 20, 2026
ΜΥΘΙΚΗ ερμηνεία από Ευαγγελία Μουμούρη.
Άπειρο respect σε Τσαφούλια για αυτό το δημιούργημα #Ριφιφι pic.twitter.com/JftMudKFjb
#Ριφιφι— little cupcake ιν λαβ❤️ 🧁 (@a_little_merm96) January 20, 2026
γι αυτο η πάστα έμενε ολόκληρη. τωρα που πήρε την εκδίκηση της η ψυχή του παιδιού της ηρεμήσε. και η πάστα τελείωσε.
ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΡΕ ΜΟΥΜΟΥΡΗ
ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΡΕ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑ pic.twitter.com/QwgWHwyKZ0
Ευαγγελία Μουμούρη υποκλινόμαστε στο μεγέθος του ταλέντου σας! Η τελευταία σκηνή είναι ακόμα μια ένδειξη της καλλιτεχνικής όασης με το όνομα Σωτήρης Τσαφούλιας. Συγχαρητήρια σε όλους ! #ριφιφι pic.twitter.com/UGSYmcA5ax— ΡενάταΜπου (@renatabou13) January 20, 2026
Μόλις την τελείωσα.Από τις καλύτερες παραγωγές των τελευταίων χρόνων με ένα εξαιρετικο καστ που κανένας δεν επισκιάζει τον αλλον. Τώρα για την Ευαγγελία Μουμουρη τι να πω; Συγκλονιστική. Στην τελευταία σκηνή με την πάστα δίνει ρεσιτάλ. 6 επεισόδια κύλησαν σαν νερο.Μπραβο #rififi pic.twitter.com/kjiGjECksg— Carol Sturka defender (@_tootyfrooty_) January 21, 2026
Θα το γράψω ξανά! Πάντα θαύμαζα την Μουμουρη σε κάθε της ρόλο.. Σε κωμωδία σε κάνει να πιάνεις την κοιλιά σου από τα γέλια και τώρα σε αυτό το δραματικό ρόλο σε έκανε να κλαις σα να μην υπάρχει αύριο.. Χαίρομαι που αυτή η ΗΘΟΠΟΙΟΣ γεννήθηκε στην Ελλάδα! Μπράβο..— “ Εθνικό Ποντικάκι!” 𝓙𝓮𝓻𝓻𝔂 (@eirinisiorou) January 20, 2026
#Ριφιφι #Rififi pic.twitter.com/D7tjSo0IY4
Ευαγγελία Μουμούρη, εμείς ευχαριστούμε, ΟΡΘΙΑ.— Διάσημος δάσκαλος (@diasimakos) January 20, 2026
Σπαράξαμε στο τέλος! Συγκλονιστική! #Ριφιφι pic.twitter.com/s45h2784W1
Ευαγγελία Μουμούρη είσαι ηθοποιάρα!#Ριφιφι pic.twitter.com/SJoJnmNxzA— K0nStK0n Official (®) (@Konstkon23) January 20, 2026
Respect! Αχ βρε Σωτήρη μας διέλυσες 😢☺️ #ριφιφι pic.twitter.com/YGI2vyvf4D— Marié (@tilesmari) January 19, 2026
