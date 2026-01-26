Γιώργος Γιαννόπουλος για Διονύση Σαββόπουλο: Έχασα ένα κομμάτι της ζωής μου
Ο ηθοποιός μίλησε για τον εκλιπόντα τραγουδοποιό και συνθέτη, που έφυγε στα 81 του χρόνια

Ιωάννα Μαρίνου
Για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου μίλησε ο Γιώργος Γιαννόπουλος, τονίζοντας ότι μετά τον θάνατό του «έχασε ένα κομμάτι της ζωής του».
 
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και μεταξύ άλλων έκανε μία αναφορά στον εκλιπόντα τραγουδοποιό και συνθέτη, που άφησε την τελευταία του πνοή στις 21 Οκτωβρίου, σε ηλικία 81 ετών.

Στο τέλος της συνέντευξής του, ο  Γιώργος Γιαννόπουλος σχολίασε ότι θα συμμετάσχει σε μία νέα ταινία: «Κάνω μία ταινία τώρα ενός ανθρώπου, που είναι αστυνομικός και έχει γράψει σενάριο. Θέλω να πω να μην ομαδοποιούμε τα πράγματα. Αυτός ο τύπος έχει γράψει ένα εξαιρετικό σενάριο. Θα αρχίσουμε γυρίσματα μετά το Πάσχα. Έχει να κάνει με το bullying. Εντυπωσιάζομαι, γι' αυτό έχω να πω στο "παιδί φρικιό" που λέει σε ένα τραγούδι ο Σαββόπουλος...».

Και αφού ο ηθοποιός χρησιμοποίησε έναν στίχο από το κομμάτι του Διονύση Σαββόπουλου «Δεν είναι ρυθμός», πρόσθεσε για την απώλειά του: «Εγώ χάνοντας τον Σαββόπουλο, έχασα ένα κομμάτι της ζωής μου. Είναι πραγματικά μεγάλη ιστορία αυτή, σε μια άλλη εκπομπή μπορώ να σας τα πω».

