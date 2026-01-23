Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Σόφη Ζαννίνου για Γιώργο Μαρίνο: Ήταν δύσκολος ως συνεργάτης, όταν μας έκανε παρατηρήσεις κλαίγαμε
Από την άλλη, το δικαιολογώ και το καταλαβαίνω, σημείωσε θυμούμενη τη συνεργασία τους
Στην περίοδο που συνυπήρξε καλλιτεχνικά με τον Γιώργο Μαρίνο στο ανέτρεξε η Σόφη Ζαννίνου σε γνωστό κέντρο, κάνοντας λόγο για έναν δύσκολο συνεργάτη. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι όταν έκανε παρατηρήσεις σε εκείνη και άλλους συντελεστές, έκλαιγαν. Παρόλα αυτά, τώρα πια δικαιολογεί τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετώπιζε.
Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, η Σόφη Ζαννίνου είπε για τη συνεργασία τους: «Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν δύσκολος ως συνεργάτης. Στο μυαλό μου η ''Μέδουσα'' είναι μια ανάμνηση με τις ατελείωτες πρόβες. Κάναμε τρεις μήνες πρόβα. Αρχίζαμε από τον Ιούνιο για να ανοίξουμε τον Οκτώβρη. Οι ατελείωτες πρόβες, η ατελείωτη αγωνία, η φοβερή επιτυχία, ήταν όλα μαζί ανάμικτα».
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, διευκρίνισε ότι δεν βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί του. «Τελευταία φορά τον είχα δει σε ένα θέατρο και λίγο αργότερα σε ένα πρόγραμμα που ήταν με την Ηρώ. Δεν κρατήσαμε επικοινωνία, απλά όποτε βλεπόμασταν γελάγαμε πάρα πολύ και θυμόμασταν όλα αυτά που είχαμε ζήσει στη “Μέδουσα”», κατέληξε.
Πλέον κατανοεί τη στάση του, αφού αν δεν ήταν καλό το αποτέλεσμα, ο κόσμος θα το χρέωνε σε εκείνον. «Όταν ο Γιώργος μας έκανε παρατηρήσεις, εμείς κλαίγαμε. Ήταν έντονα τα πράγματα. Όμως, από την άλλη το δικαιολογώ και το καταλαβαίνω γιατί όταν έχεις ένα ολόκληρο πράγμα επάνω σου, αν κάτι δεν πάει καλά, δεν θα πει ο κόσμος “α δεν ήταν η Ζαννίνου…”», πρόσθεσε.
