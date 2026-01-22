Πέτρος Γαϊτάνος: Έχω ερωτευτεί δύο φορές στη ζωή μου, η καψούρα είναι μία κατάσταση νοσηρή
Πέτρος Γαϊτάνος: Έχω ερωτευτεί δύο φορές στη ζωή μου, η καψούρα είναι μία κατάσταση νοσηρή
Αισθάνομαι πολύ ερωτικά στη ζωή μου, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Μια αναφορά στην προσωπική του ζωή έκανε ο Πέτρος Γαϊτάνος, τονίζοντας ότι έχει ερωτευτεί δύο φορές μέχρι σήμερα, ενώ πρόσθεσε ότι «η καψούρα είναι μία κατάσταση νοσηρή».
Το βράδυ της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά». Μιλώντας για τη ζωή και την πορεία του προς τον έρωτα, αναφέρθηκε στην προσωπική του εμπειρία λέγοντας ότι έχει ερωτευτεί δύο φορές.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε ότι το ερωτισμός παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο που κινείται γενικότερα: «Ο έρωτας με την έντονη έννοιά του, η καψούρα είναι μία κατάσταση νοσηρή και αυτό φαίνεται από την ανελευθερία που αισθάνεται το άτομο. Έχω ερωτευτεί δύο φορές πολύ στη ζωή μου. Αισθάνομαι πολύ ερωτικά στη ζωή μου και ό,τι κάνω το κάνω με έναν ερωτισμό. Όλα θέλω να τα κάνω έτσι. Αυτό ξεκινάει και από τη διάθεση του ότι θέλω να αυξήσω την αγάπη στους ανθρώπους μου και σε οτιδήποτε γύρω μου. Αυτό γίνεται μέσα από τη βοήθεια την ερωτική. Ο έρωτας έχει μια ευγένεια».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfuaa8d19n81)
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Είχα πάντα την άποψη ότι είναι μια κατάσταση ψευδαίσθησης. Αυτή η υπερβολή δεν είναι πραγματικότητα. Μέσα σε σοκάκια ψευδαισθήσεων πάντα καραδοκούν κίνδυνοι και χρειαζόμαστε προσοχή οι άνθρωποι. Αυτή η αφέλεια και η ανωριμότητα του να τα κάνουμε όλα νομίζοντας πως είμαστε τέλειοι και γνωρίζουμε και κινούμαστε πάντα αγαθά, είναι επικίνδυνοι».
Το βράδυ της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά». Μιλώντας για τη ζωή και την πορεία του προς τον έρωτα, αναφέρθηκε στην προσωπική του εμπειρία λέγοντας ότι έχει ερωτευτεί δύο φορές.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε ότι το ερωτισμός παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο που κινείται γενικότερα: «Ο έρωτας με την έντονη έννοιά του, η καψούρα είναι μία κατάσταση νοσηρή και αυτό φαίνεται από την ανελευθερία που αισθάνεται το άτομο. Έχω ερωτευτεί δύο φορές πολύ στη ζωή μου. Αισθάνομαι πολύ ερωτικά στη ζωή μου και ό,τι κάνω το κάνω με έναν ερωτισμό. Όλα θέλω να τα κάνω έτσι. Αυτό ξεκινάει και από τη διάθεση του ότι θέλω να αυξήσω την αγάπη στους ανθρώπους μου και σε οτιδήποτε γύρω μου. Αυτό γίνεται μέσα από τη βοήθεια την ερωτική. Ο έρωτας έχει μια ευγένεια».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Είχα πάντα την άποψη ότι είναι μια κατάσταση ψευδαίσθησης. Αυτή η υπερβολή δεν είναι πραγματικότητα. Μέσα σε σοκάκια ψευδαισθήσεων πάντα καραδοκούν κίνδυνοι και χρειαζόμαστε προσοχή οι άνθρωποι. Αυτή η αφέλεια και η ανωριμότητα του να τα κάνουμε όλα νομίζοντας πως είμαστε τέλειοι και γνωρίζουμε και κινούμαστε πάντα αγαθά, είναι επικίνδυνοι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα