Η Τέιλορ Σουίφτ φέρεται να χαρακτήρισε τον Τζάστιν Μπαλντόνι «καθίκι» σε μήνυμα που έστειλε στην Μπλέικ Λάιβλι
Σύμφωνα με τη δικογραφία υπάρχουν γραπτά μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσαν οι δύο φίλες για τον Μπαλντόνι
Σκληρή επίθεση κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι φέρεται να εξαπέλυσε η Τέιλορ Σουίφτ σε ιδιωτικά μηνύματα προς την Μπλέικ Λάιβλι, τα οποία αποκαλύφθηκαν σε νέα κατάθεση στο πλαίσιο της νομικής διαμάχης της ηθοποιού με τον σκηνοθέτη και ηθοποιό. Τα μηνύματα περιλαμβάνονται σε έγγραφα που κατατέθηκαν ενόψει της δίκης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2026.
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της κατάθεσης, η ανταλλαγή μηνυμάτων φέρεται να έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου 2024, με τη Σουίφτ να εκφράζει τη στήριξή της στη Λάιβλι και να χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τον Μπαλντόνι. Σε ένα από τα αποδιδόμενα μηνύματα, η τραγουδίστρια φέρεται να γράφει: «Νομίζω ότι αυτό καθίκι ξέρει ότι κάτι έρχεται και κλαίγεται».
Στο ίδιο πλαίσιο, η Σουίφτ φέρεται να διαβεβαιώνει τη φίλη της ότι θα σταθεί δίπλα της χωρίς επιφυλάξεις. Όταν, σύμφωνα με όσα επικαλείται η πλευρά Μπαλντόνι, η Λάιβλι της ζήτησε να στηρίξει μια αναθεωρημένη εκδοχή του σεναρίου, «ακόμα κι αν δεν το έχει διαβάσει», η απάντηση της Σουίφτ φέρεται να ήταν: «Θα κάνω τα πάντα για σένα!».
Σε άλλο μήνυμα που αποδίδεται στη Λάιβλι, η ηθοποιός φέρεται να γράφει προς τη Σουίφτ: «Συνέχεια θυμόμουν πράγματα – εσύ να λες ψέματα για μένα. Και να αναφέρεσαι στον εαυτό σου ως την κούκλα μου. Αυτός ο κλόουν να πέφτει σε όλα. Αλλά και να αντιστέκεται. Εσύ είσαι η απόλυτα καλύτερη φίλη στον κόσμο».
Οι δικηγόροι της Λάιβλι, πάντως, σημειώνουν ότι τα συγκεκριμένα αποσπάσματα «δεν υποστηρίζουν τον ισχυρισμό των εναγομένων» ότι η Λάιβλι και η Σουίφτ «συζήτησαν ιδιωτικά το επερχόμενο άρθρο των New York Times», το οποίο δημοσιεύθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2024 και αποκάλυπτε πτυχές της νομικής σύγκρουσης.
Η αποκάλυψη των μηνυμάτων έρχεται ενώ η σχέση της Λάιβλι με τη Σουίφτ φέρεται να έχει δοκιμαστεί από τη δικαστική υπόθεση, ιδιαίτερα μετά την προσπάθεια της πλευράς Μπαλντόνι να κλητεύσει την τραγουδίστρια τον Μάιο του 2025. Εκείνη την περίοδο, η Τέιλορ Σουίφτ είχε κρατήσει αποστάσεις, με τον εκπρόσωπό της να εκδίδει επίσημη δήλωση.
Στη δήλωση εκείνη αναφερόταν: «Η Τέιλορ Σουίφ δεν πάτησε ποτέ στο πλατό αυτής της ταινίας, δεν είχε καμία εμπλοκή σε κάστινγκ ή δημιουργικές αποφάσεις, δεν έγραψε τη μουσική, δεν είδε καμία εκδοχή του μοντάζ και δεν έκανε καμία σημείωση για την ταινία. Δεν είδε καν το “It Ends With Us” μέχρι εβδομάδες μετά τη δημόσια κυκλοφορία του και το 2023 και το 2024 ταξίδευε σε όλο τον κόσμο, για τη μεγαλύτερη περιοδεία της».
Ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, δήλωσε στο TMZ τον Ιούνιο ότι ο Μπαλντόνι «θέλει να δικαιωθεί, και μόνο αυτό τον ενδιαφέρει» και πρόσθεσε: «Ξέρει ποιος είναι, τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει. Θέλει η αλήθεια να βγει στο φως, με τον σωστό τρόπο. Περιμένει τη μέρα του στο δικαστήριο για να μιλήσει και να πει την αλήθεια».
Taylor Swift Allegedly Called Justin Baldoni a 'Bitch' with a 'Tiny Violin' in Text to Blake Lively: Legal Docs https://t.co/bC2YOLLx2a— People (@people) January 21, 2026
