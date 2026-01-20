Η Εύη Βατίδου ποζάρει με την κόρη της στο Instagram
Η Εύη Βατίδου ποζάρει με την κόρη της στο Instagram

Το πρώην μοντέλο δημοσίευσε το στιγμιότυπο, στέλνοντας τις ευχές της στη Μαρία Κούγια για τα γενέθλιά της

Η Εύη Βατίδου ποζάρει με την κόρη της στο Instagram
Τα 21α γενέθλιά της γιορτάζει η κόρη της Εύης Βατίδου, Μαρία Κούγια, και το πρώην μοντέλο της ευχήθηκε και δημόσια με μία ανάρτηση στα social media.

Συγκεκριμένα, μοιράστηκε μία κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και εξομολογήθηκε πως της λείπουν οι στιγμές που είχαν μοιραστεί, όταν το παιδί της ήταν μωρό.

«Μου λείπει εκείνο το πανέμορφο μωράκι και οι υπέροχες στιγμές μας, αλλά αυτή είναι η ζωή. Σήμερα πιο ωραία, ώριμη κοπέλα, 21 κουκλάκι πάντοτε. Να σε χαίρομαι, ευτυχία τύχη και γαλήνη στη ζωή σου. Σε αγαπώ και αναμένω πρόσκληση για το πάρτι. Χρόνια Πολλά! Η μαμά», έγραψε στη δημοσίευσή της, στέλνοντας τις ευχές της στην κόρη της.

Η Εύη Βατίδου ποζάρει με την κόρη της στο Instagram
Η Εύη Βατίδου ποζάρει με την κόρη της στο Instagram
