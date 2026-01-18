Eurovision 2026: Αυτά είναι τα υποψήφια τραγούδια του δεύτερου ελληνικού ημιτελικού
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα υποψήφια τραγούδια του δεύτερου ελληνικού ημιτελικού
Μετά την παρουσίαση των 14 τραγουδιών του α’ ημιτελικού το Σάββατο, η εκπομπή «EurovisionGR» επέστρεψε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με τα υπόλοιπα 14 του β’ ημιτελικού
Τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 παρουσιάστηκαν στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR» με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.
Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, μεταδόθηκαν τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού. Η συνέχεια δόθηκε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, με την προβολή των 14 τραγουδιών του Β’ Ημιτελικού, τα οποία ολοκληρώνουν την παρουσίαση των υποψηφιοτήτων πριν από την επόμενη φάση της διαδικασίας.
2. «Back in the game», GARVIN
3. «Labyrinth», Mikay
4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
5. «mad about it», D3lta
Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, μεταδόθηκαν τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού. Η συνέχεια δόθηκε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, με την προβολή των 14 τραγουδιών του Β’ Ημιτελικού, τα οποία ολοκληρώνουν την παρουσίαση των υποψηφιοτήτων πριν από την επόμενη φάση της διαδικασίας.
Ακούστε τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού1. «AGAPI», RIKKI
2. «Back in the game», GARVIN
3. «Labyrinth», Mikay
4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
5. «mad about it», D3lta
6. «Αστείο», ZAF
7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ
8. «You Are The Fire», Stella Kay
9. «Anatello», TIANORA
10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia
11. «Set Everything On Fire», BASILICA
12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky
13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers
Η επόμενη φάση της ελληνικής υποψηφιότητας στη EurovisionΤρεις ξεχωριστές βραδιές με τραγούδι, ρυθμό και εορταστική ατμόσφαιρα, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέτυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, θα συνθέσουν το σόου της ΕΡΤ «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», όπου περνά πλέον η σκυτάλη για την επόμενη φάση της ελληνικής υποψηφιότητας στη Eurovision.
Το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα έχει δύο ημιτελικούς, την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 21:00, και θα κορυφωθεί με τον μεγάλο τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, την ίδια ώρα, όταν θα κριθεί ποιο τραγούδι θα πάρει το εισιτήριο για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
Και τα τρία shows θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ1, ενώ θα είναι διαθέσιμα και μέσω ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας.
Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, δίνοντας τον τόνο στις σκηνικές παρουσιάσεις που θα δούμε στη συνέχεια.
Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, με τη σειρά που προέκυψε από την κλήρωση, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό, η οποία θα κριθεί αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού. Στον μεγάλο τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών — μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα