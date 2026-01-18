Eurovision 2026: Αυτά είναι τα υποψήφια τραγούδια του δεύτερου ελληνικού ημιτελικού
Eurovision 2026 Τραγούδια

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα υποψήφια τραγούδια του δεύτερου ελληνικού ημιτελικού

Μετά την παρουσίαση των 14 τραγουδιών του α’ ημιτελικού το Σάββατο, η εκπομπή «EurovisionGR» επέστρεψε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με τα υπόλοιπα 14 του β’ ημιτελικού

Τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 παρουσιάστηκαν στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR» με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, μεταδόθηκαν τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού. Η συνέχεια δόθηκε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, με την προβολή των 14 τραγουδιών του Β’ Ημιτελικού, τα οποία ολοκληρώνουν την παρουσίαση των υποψηφιοτήτων πριν από την επόμενη φάση της διαδικασίας.

Ακούστε τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού

1. «AGAPI», RIKKI

1. RIKKI - AGAPI | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

2. «Back in the game», GARVIN

2. GARVIN - Back in the game | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

3. «Labyrinth», Mikay

3. Mikay - Labyrinth | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός
4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

4. Μαρίκα - Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

5. «mad about it», D3lta

5. D3lta - Mad About it | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

6. «Αστείο», ZAF

6. ZAF - ASTEIO | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

7. ΚΙΑΝΝΑ - No More Drama | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

8. «You Are The Fire», Stella Kay

8. Stella Kay - You Are The Fire | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

9. «Anatello», TIANORA

9. TIANORA - Anatello | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

10. Victoria Anastasia - Whatcha Doin To Me | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

11. BASILICA - Set Everything On Fire | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

12. good job Nicky - Dark Side of the Moon | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

13. KOZA MOSTRA - Bulletproof | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

14. leroybroughtflowers - SABOTAGE! | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

Η επόμενη φάση της ελληνικής υποψηφιότητας στη Eurovision

Τρεις ξεχωριστές βραδιές με τραγούδι, ρυθμό και εορταστική ατμόσφαιρα, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέτυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, θα συνθέσουν το σόου της ΕΡΤ «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», όπου περνά πλέον η σκυτάλη για την επόμενη φάση της ελληνικής υποψηφιότητας στη Eurovision.

Το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα έχει δύο ημιτελικούς, την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 21:00, και θα κορυφωθεί με τον μεγάλο τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, την ίδια ώρα, όταν θα κριθεί ποιο τραγούδι θα πάρει το εισιτήριο για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Και τα τρία shows θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ1, ενώ θα είναι διαθέσιμα και μέσω ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, δίνοντας τον τόνο στις σκηνικές παρουσιάσεις που θα δούμε στη συνέχεια.

Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, με τη σειρά που προέκυψε από την κλήρωση, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό, η οποία θα κριθεί αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού. Στον μεγάλο τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών — μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.
