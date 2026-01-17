Eurovision 2026: Σε πρώτη μετάδοση τα 14 υποψήφια τραγούδια του πρώτου ελληνικού ημιτελικού
Eurovision 2026: Σε πρώτη μετάδοση τα 14 υποψήφια τραγούδια του πρώτου ελληνικού ημιτελικού

Το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 παρουσιάζονται ολόκληρα τα κομμάτια των δύο ημιτελικών

Eurovision 2026: Σε πρώτη μετάδοση τα 14 υποψήφια τραγούδια του πρώτου ελληνικού ημιτελικού
Τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, παρουσιάζονται στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR» με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, μεταδόθηκαν τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού και ακολουθούν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού.

Ακούστε τα 14 τραγούδια του Α' Ημιτελικού

1. «The other side», Alexandra Sieti

1. Alexandra Sieti - The Other Side | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

2. «Drop It», THE Astrolabe

2. THE Astrolabe - Drop It | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

3. «Aphrodite», Desi G

3. Desi G - Aphrodite | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

4. «Ferto», Ακύλας

4. Akylas - Ferto | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

5. «Parea», Evangelia

5. Evangelia - Paréa | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

6. Παναγιώτης Τσακαλάκος - 2nd Chance | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

7. «Slipping Away», Niya

7. Niya - Slipping Away | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

8. «Χάνομαι», Marseaux

8. Marseaux - Χάνομαι | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

9. Rosanna Mailan - Άλμα | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

10. «Europa», STEFI

10. STEFI - Europa | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

11. «The Songwriter», Revery

11. Revery - The Songwriter | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

12. «Chaos», Dinamiss

12. Dinamiss - Chaos | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

13. «YOU & I», STYLIANOS

13. STYLIANOS - YOU & I | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

14. Spheyiaa - Χίλια Κομμάτια | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

Στον Β’ ημιτελικό θα διαγωνιστούν οι:

1. «AGAPI», RIKKI

2. «Back in the game», GARVIN

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «mad about it», D3lta

6. «Αστείο», ZAF

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», TIANORA

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers
