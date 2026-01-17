Eurovision 2026: Σε πρώτη μετάδοση τα 14 υποψήφια τραγούδια του πρώτου ελληνικού ημιτελικού

Τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, παρουσιάζονται στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR» με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, μεταδόθηκαν τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού και ακολουθούν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού.Ακούστε τα 14 τραγούδια του Α' ΗμιτελικούΣτον Β’ ημιτελικό θα διαγωνιστούν οι:1. «AGAPI», RIKKI2. «Back in the game», GARVIN3. «Labyrinth», Mikay4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα5. «mad about it», D3lta6. «Αστείο», ZAF7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ8. «You Are The Fire», Stella Kay9. «Anatello», TIANORA10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia11. «Set Everything On Fire», BASILICA12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers