Μαρία Σολωμού: Το πρόβλημά μου με την τηλεόραση είναι η περίεργη διαστρέβλωση των πραγμάτων

Με ενοχλεί η αρνητική άποψη για το οτιδήποτε συμβαίνει, πρόσθεσε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Την αντίθεσή της με προγράμματα που προβάλλονται στην τηλεόραση εξέφρασε η Μαρία Σολωμού, εξηγώντας πως ενοχλείται με τη διαστρέβλωση των γεγονότων, που κατά τη γνώμη της γίνεται.

Η ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» που προβλήθηκε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, αναφερόμενη στην τηλεόραση αλλά και στο vidcast της, «Μαρία τη νύχτα».  Σχολιάζοντας αρχικά τα πρόσωπα που έχει καλέσει στη διαδικτυακή της εκπομπή, η οποία προβάλλεται στο YouTube, είπε: «Όσους θέλω στο podcast μου, έχουν έρθει, κανείς δεν μου έχει αρνηθεί. Αν πουν ναι, το λένε για μένα, επειδή θα κάνουν μια κουβέντα που δεν την έχουν ξανακάνει».

Στη συνέχεια, η Μαρία Σολωμού πρόσθεσε: «Το πρόβλημά μου με την τηλεόραση είναι η περίεργη διαστρέβλωση των πραγμάτων. Στην τηλεόραση με ενοχλεί η αρνητική άποψη για το οτιδήποτε συμβαίνει. Ήταν λάθος που πήγα το “Μαρία τη νύχτα” στην τηλεόραση. Έκαναν άλλοι τη συμφωνία για εμένα. Μου έχουν κάνει και στο παρελθόν διάφορες προτάσεις για late night, αλλά μάλλον θέλουν να χαϊδέψουν το late night».

