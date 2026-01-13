Στέλιος Ρόκκος: Θα ήμουν ο χειρότερος πατέρας, αν ήμουν πιο κοντά στα παιδιά μου
Στέλιος Ρόκκος: Θα ήμουν ο χειρότερος πατέρας, αν ήμουν πιο κοντά στα παιδιά μου

Μου το έχουν πει τα παιδιά μου ότι θα ήθελαν να είμαι πιο κοντά τους, πρόσθεσε ο τραγουδιστής

Στέλιος Ρόκκος: Θα ήμουν ο χειρότερος πατέρας, αν ήμουν πιο κοντά στα παιδιά μου
Τον εαυτό του ως πατέρα έκρινε ο Στέλιος Ρόκκος σε πρόσφατη συνέντευξή του. Ο τραγουδιστής υποστήριξε ότι λόγω του τρόπου ζωής του δεν μπορούσε να είναι παρών στη ζωή των παιδιών του όσο θα ήθελε. Αν ήταν πιο κοντά τους, τόνισε, θα ήταν ο χειρότερος πατέρας.

«Με τον τρόπο που ζω και ζούσα, όταν τα παιδιά είχαν την ανάγκη του πατέρα, θα ήμουν ο χειρότερος. Μου το έχουν πει τα παιδιά, θα ήθελαν να είμαι πιο κοντά τους. Τώρα που περάσανε τα χρόνια το καταλάβανε ότι δεν γινόταν. Τώρα το αναπληρώνω όσο μπορώ», εξομολογήθηκε μιλώντας στο podcast Anestea.

Στην ίδια συνέντευξη, ο τραγουδιστής έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά στη Λήμνο στην οποία έχει εγκατασταθεί μόνιμα με τη σύζυγο του. «Δεν ξέρω τι θα κάνω με τη Λήμνο, αν νιώσω ότι θέλω να φύγω, θα το κάνω. Δεν έχει να κάνει με τον τόπο, αλλά με τους ανθρώπους, τις αναμνήσεις και τις ασχολίες που έχω», μοιράστηκε.  Όπως ανέφερε, η αδελφή του έχει φύγει από το νησί, αλλά η μητέρα του εξακολουθεί να μένει εκεί. «Είναι πολύ ζωντανή, αλλά γι’ αυτή είναι πολύ δύσκολο. Είμαι κοντά της όσο μπορώ».

