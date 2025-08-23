Η Νικόλ Σέρζινγκερ τραγουδάει στην παραλία «δεν με νοιάζει τι λες πια, αυτή είναι η ζωή μου»
Η τραγουδίστρια ερμήνευσε στίχους κομματιού του Μπίλι Τζόελ
Ερμηνεύοντας στίχους του κομματιού «My life» του Μπίλι Τζόελ, η Νικόλ Σέρζινγκερ περπατούσε στην παραλία λέγοντας ότι δεν «με νοιάζει τι λες πια, αυτή είναι η ζωή μου».
Φορώντας μαύρο μαγιό, ένα πουκάμισο και τα γυαλιά ηλίου της, η Σέρζινγκερ δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο φαίνεται να περπατάει δίπλα από τη θάλασσα στους ρυθμούς του γνωστού τραγουδιού.
Συγκεκριμένα, επέλεξε του στίχους που έλεγαν «δεν με νοιάζει τι λες πια, αυτή είναι η ζωή μου. Συνέχισε τη δική σου ζωή, άσε με ήσυχο».
Όσο η Νικόλ Σέρζινγκερ συνεχίζει τις διακοπές της, έγραψε με καλοκαιρινή διάθεση στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Η ζωή είναι σαν μία παραλία όταν υπάρχει άμμος ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών σου!»
