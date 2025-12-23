Ακυρώθηκε η παγκόσμια περιοδεία της Μποφίλιου με τον Χαρούλη: «Δύσκολη απόφαση, αλλά έπρεπε να αποσυρθούμε»

του Hellenic Music Ensemble με τη Νατάσα Μποφίλιου





«Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο» αναφέρει αρχικά στην ανακοίνωσή της η εταιρεία GTP Touring Ltd και συμπληρώνει: «Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε».



Το προηγούμενο διάστημα,



Όπως φαίνεται όμως από την ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα 23 Δεκεμβρίου η GTP Touring Ltd, ούτε αυτή η λύση ήταν αρκετή και εν τέλει αποφασίστηκε η οριστική ακύρωσή της.



Έπειτα από ένα «σίριαλ» που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες, όπως ανακοινώθηκε τώρα η παγκόσμια περιοδείαΤο Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς.Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο — ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας. Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε.Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί.