Άφαντος ο Τίμοθι Μπάσφιλντ του «West Wing», η αστυνομία ψάχνει να τον συλλάβει για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του αφορά καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος δύο 11χρονων διδύμων αγοριών
Άφαντος παραμένει ο Τίμοθι Μπάσφιλντ τρεις ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του, με την αστυνομία του Αλμπουκέρκι να αναζητά τον 68χρονο ηθοποιό και τηλεοπτικό σκηνοθέτη στο πλαίσιο καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση δύο 11χρονων διδύμων, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Σύμφωνα με τις Αρχές, στην επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψής του συνδράμει πλέον και η ομοσπονδιακή υπηρεσία που ειδικεύεται στον εντοπισμό φυγοδίκων και την εκτέλεση ενταλμάτων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ενημέρωση ότι έχει βρεθεί ή κρατηθεί.
Η αστυνομία του Αλμπουκέρκι ανακοίνωσε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό του Τίμοθι Μπάσφιλντ βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό πού βρίσκεται. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για το αν ο ηθοποιός έχει εντοπιστεί, προσαχθεί ή συλληφθεί, ενώ διευκρινίστηκε ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται με αυξημένη σοβαρότητα λόγω της φύσης των καταγγελιών.
Το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του αφορά καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος δύο 11χρονων διδύμων αγοριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ένταλμα, ένας από τους ανήλικους φέρεται να έχει καταθέσει ότι τα περιστατικά ξεκίνησαν όταν ήταν ακόμη 7 ετών.
Η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, όταν γιατρός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νέου Μεξικού ενημέρωσε τις Αρχές για ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης. Οι γονείς των παιδιών κατέθεσαν ότι οι ανήλικοι γνώρισαν τον Μπάσφιλντ στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «The Cleaning Lady», όπου ο ίδιος εργαζόταν ως σκηνοθέτης. Η σειρά προβλήθηκε από τον Ιανουάριο του 2022 έως και τον Ιούνιο του 2025.
Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, οι γονείς, κατόπιν νομικής συμβουλής, μετέφεραν τα παιδιά στο νοσοκομείο, όπου επαγγελματίες υγείας εκτίμησαν ότι υπήρχαν ενδείξεις σταδιακής προσέγγισης και χειραγώγησης. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο κρίθηκε ότι η υπόθεση δεν πληρούσε τα απαιτούμενα κριτήρια για να προχωρήσει περαιτέρω.
Η υπόθεση επανήλθε τον Οκτώβριο του 2025, όταν η μητέρα των παιδιών υπέβαλε νέα αναφορά στην αστυνομία και ενημέρωσε την Υπηρεσία Προστασίας Παιδιού, δηλώνοντας ότι και τα δύο παιδιά αποκάλυψαν πως υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση από τον Μπάσφιλντ από περίπου τον Νοέμβριο του 2022 έως την άνοιξη του 2024. Σύμφωνα με το ένταλμα, τότε της είχε ειπωθεί ότι, εφόσον δεν είχε καταγραφεί σωματική κακοποίηση, δεν μπορούσαν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Τίμοθι Μπάσφιλντ φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των αρχών ότι οι γονείς των παιδιών ήταν δυσαρεστημένοι επειδή οι γιοι τους αντικαταστάθηκαν από νεότερο ηθοποιό που επελέγη σε οντισιόν. Λίγο αργότερα, όπως αναφέρεται, ενημερώθηκε από τη Warner Bros. ότι διεξαγόταν εσωτερική διερεύνηση καταγγελίας που τον αφορούσε.
Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ είναι γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στη σειρά «The West Wing», ενώ έχει μακρά πορεία και ως σκηνοθέτης. Είναι παντρεμένος με τη Μελίσα Γκίλμπερτ, γνωστή από τη σειρά «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι».
Η έρευνα παραμένει ανοιχτή και οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ηθοποιού, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό πότε αναμένεται να υπάρξουν νεότερες επίσημες ανακοινώσεις.
