Γλυκερία για Eurovision: Για εμένα είναι λάθος που αποχωρούν κάποιες χώρες λόγω του Ισραήλ
Γλυκερία για Eurovision: Για εμένα είναι λάθος που αποχωρούν κάποιες χώρες λόγω του Ισραήλ

Δεν νομίζω ότι θα παρακολουθήσω τον διαγωνισμό, ανέφερε ωστόσο η τραγουδίστρια

Για τις αποχωρήσεις των χωρών από την Eurovision 2026 εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ μίλησε η Γλυκερία, δηλώνοντας πως θεωρεί λάθος την απόφασή τους.

Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ το Σάββατο 10 Ιανουαρίου και προσπάθησε να σταματήσει τη συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό, επισημαίνοντας απλώς πως διαφωνεί με τις αποχωρήσεις.

Η Γλυκερία, συγκεκριμένα, είπε: «Δεν θα το συζητήσουμε αυτό! Για εμένα είναι λάθος που αποχωρούν κάποιες χώρες λόγω του Ισραήλ. Δεν έχω κανένα θέμα με τα αρνητικά σχόλια. Ο κόσμος με αγαπάει και τον αγαπώ κι εγώ. Εγώ αγαπάω όλο τον κόσμο».

Όσον αφορά στα τραγούδια που θα διαγωνιστούν και έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η ερμηνεύτρια ανέφερε: «Δεν είδα τα τραγούδια της Eurovision και δεν νομίζω ότι θα παρακολουθήσω και τον διαγωνισμό».

Η Γλυκερία στο πρόσφατο παρελθόν είχε δεχτεί επιθέσεις στα social media αλλά και από άλλους καλλιτέχνες, καθώς είχε προγραμματίσει εμφανίσεις στο Ισραήλ εν μέσω πολέμου με την Παλαιστίνη. Η τραγουδίστρια είχε εγκλωβιστεί στο Τελ Αβίβ προσπαθώντας να επιστρέψει στην Ελλάδα, με τις επιθέσεις να γίνονται ακόμη πιο έντονες.
